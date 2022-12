Aielli, dipinti due alberi fatti solo con balle di fieno

AIELLI – Il comune di Aielli e l’associazione culturale Sessantasettezerocinquantuno firmano una nuova collaborazione. Dopo il murales dedicato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne i ragazzi dell’associazione avezzanese hanno dipinto i due alberi fatti solo balle di fieno.

Un’idea originale avuta dal sindaco di Aielli Enzo Di Natale che anche quest’anno ha scelto una via green, sostenibile ed economica per addobbare le piazze del piccolo centro marsicano. Due alberi di rotoballe su cui sono stati disegnati, dall’associazione Sessantasettezerocinquantuno, due presepi stilizzati.

Le opere hanno destato già l’interesse collettivo finendo sulla puntata di Geo &Geo andata in onda ieri su RaiTre che le ha prese come esempio per un Natale sostenibile e innovativo.