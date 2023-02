“Ah, m’arcord!”, in scena il teatro dialettale domani a Pescara

PESCARA – Domenica 26 febbraio alle ore 17:00 presso il Teatro Auditorium Giovanni Paolo II della Parrocchia Madonna Del Rosario in Via Cavour a Pescara ci sarà l’ottavo spettacolo della Rassegna di teatro dialettale “4° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo – in ricordo di Roberto Falone” organizzata dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori), presieduto dal Presidente Antonio Potere, autore di numerose opere teatrali, nonchè Presidente e regista della Compagnia “I Marrucini” di Chieti con ben 48 anni di attività teatrale nel ruolo di Direttore Artistico di numerose rassegne amatoriali abruzzesi.

La rassegna è composta da ben 10 spettacoli, di cui 9 in concorso e uno fuori concorso che si terrà domenica 26 marzo 2023 dopo la Cerimonia di Premiazione della Rassegna. Le nove compagnie teatrali saranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica. La Giuria Popolare composta esclusivamente dagli abbonati, che avranno diritto al voto e assegneranno il premio la Migliore Compagnia gradita dal pubblico abbonato.

La Giuria Tecnica composta da ben sei membri: dal Presidente della Giuria Professore Massimo Pasqualone, nonchè docente universitario e noto critico d’arte a livello nazionale; dal Vice Presidente, segretario e addetto stampa Fita Abruzzo Ambra Porreca, nonchè aiuto regista e attrice della Compagnia “I Marrucini” di Chieti e presentatrice ufficiale della rassegna; dall’organizzatrice di eventi Argia Tontodonati; dalla docente e regista teatrale Laura De Vincentiis; dal dottor Alberto Cremonese e dal poeta, autore e attore teatrale Gabriele Di Camillo. La Giuria Tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: la Migliore Compagnia conquisterà il premio più importante ovvero il “4° Trofeo F.I.T.A. Abruzzo”, il Migliore Allestimento Scenografico, la Migliore Regia, il Migliore Attore Protagonista, la Migliore Attrice Protagonista, il Migliore Attore Caratterista, la Migliore Attrice Caratterista, la Migliore Attrice Non Protagonista e il Migliore Attore Non Protagonista. Salirà sul palcoscenico la Compagnia teatrale “Le Muse” di Castelnuovo Vomano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

I prossimi appuntamenti teatrali di questa rassegna sono: domenica 12 marzo alle ore 17 si esibirà la compagnia teatrale “I giovani amici del teatro” di Pescara con la commedia “Sa da parlà cibbate” scritta e diretta da Paolo Crisante. Domenica 26 marzo alle ore 17:00 ci sarà la cerimonia di premiazione della rassegna e poi ci sarà lo spettacolo fuori concorso della compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti che si esibirà con la commedia “Se tì lu curagge… mò, curreme appresse” scritta e diretta da Antonio Potere.

BIGLIETTI

Ingresso Unico €10,00. Acquisto online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati di Ciaoticket oppure presso il botteghino del Teatro dalle ore 15 prima di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 3392314718 – 3291519907 – 3385948617 oppure si può visitare su Facebook la Pagina “Fita Abruzzo” e il gruppo “F.I.T.A. Abruzzo – Comitato Regionale”.