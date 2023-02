Pescara Pallanuoto – La Florentia 8-14: il racconto della partita

PESCARA – Terza sconfitta consecutiva per il Pescara Pallanuoto, che a Le Naiadi, nella seconda giornata di ritorno, cede per 14-8 alla R.N. Florentia, seconda forza del girone sud del campionato di A2. Troppi gli errori commessi dai biancazzurri, distratti in difesa e frettolosi in attacco. Il parziale di 0-4 subito nei primissimi minuti di gioco ha messo subito in salita una partita già complicatissima di suo. Poi il Delfino ha provato a rientrare, arrivando sul meno 2, ma la forza dell’avversario oggi è apparsa evidente. Ora bisogna resettare: perdere contro la Florentia non è un dramma, ma le prossime tre partite sono di fondamentale importanza per la stagione del Pescara, a partire dalla trasferta di sabato prossimo contro Civitavecchia per poi passare tra Acquachiara e Ischia.

De Mey, la doppietta di Turchini e Borghigiani aprono la sfida, quindi va in gol Micheletti. De Vincentiis accorcia, poi due reti a testa per Sordini e Carlo Di Fulvio. Dopo l’intervallo gol di De Mey, ancora Carlo Di Fulvio, Turchini, Benvenuti, Sordini, Mancini e di nuovo De Mey. Nell’ultimo tempo segnano Giordano, Turchini, Benvenuti, Giorgio Taverna e il solito Carlo Di Fulvio, oggi autore di quattro reti.

“La sconfitta contro la Florentia ci può stare vista la forza delle squadre, ma non mi aspettavo che arrivasse in questo modo e con queste dimensioni” dice a fine partita un deluso Franco Di Fulvio. “Abbiamo sbagliato tanto fin dalle prime battute. In settimana abbiamo provato delle cose che la squadra non ha messo in vasca e davanti siamo stati frettolosi. Sabato a Civitavecchia serve un atteggiamento completamente diverso”.

PARZIALI: 1-4, 3-2, 2-5, 2-3

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio Carlo (4), De Luca, Cerasoli, Giordano (1), Holden, Micheletti (1), De Vincentiis (1), Pelliccione, Castagna, Prosperi. All. Di Fulvio Franco

R.N. FLORENTIA: Gioia, Taverna Giovanni, Bartocci, Benvenuti (2), De Mey (3), Calamai, Turchini (4), Borghigiani (1), Chemeri, Taverna Giorgio (1), Sordini (3), Di Fulvio Andrea, Zampini. All. Minetti