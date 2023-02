Giornata Mondiale del Pensiero 2023 per i gruppi scout di Pescara

PESCARA – Sabato 25 e domenica 26 febbraio, tutti i gruppi scout della zona di Pescara si incontreranno per vivere insieme la Giornata Mondiale del Pensiero 2023. Si tratta di una giornata di amicizia internazionale che gli scout di tutto il mondo festeggiano dal 1926, precisamente il 22 febbraio, entrando in contatto tra loro e divertendosi insieme, imparando a conoscere e ad agire su questioni mondiali che riguardano le loro comunità locali.

L’idea della Giornata Mondiale del Pensiero è nata quando le Guide e le Scout si sono incontrate negli Stati Uniti per la quarta Conferenza Mondiale di WAGGGS – World Association of Girls Guides and Girl Scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 paesi.

La data del 22 febbraio è stata scelta perché era il compleanno sia di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, che di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale.

Nel 2020, in occasione della Giornata internazionale delle ragazze, sono stati interpellati Guide e alle Scout minori di 18 anni di 100 paesi su quali fossero le questioni che più li preoccupavano e cosa avrebbero voluto cambiare del mondo. Da questi dati, si è appreso che la preoccupazione numero uno è l’ambiente e che quindi il tema della Giornata Mondiale del pensiero dal 2022 al 2024 sarebbe stato “Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro di Pace”.

Nel 2023, si prosegue il secondo anno del percorso triennale per far sì che Guide e Scout diventino leader consapevoli dell’ambiente. Quest’anno ci concentreremo su come possiamo imparare dalla natura e lavorare con essa per creare un futuro più pacifico e sicuro per le ragazze di tutto il mondo.

Le attività attraverseranno i diversi livelli di relazione con la natura: personale, comunitario e globale.

La Giornata del Pensiero organizzata dalla zona di Pescara sarà strutturata in questo modo:

Sabato 25 febbraio, si incontreranno i più grandi, Novizi, Rover e Scolte, circa 200 ragazzi con 40 capi. Luogo dell’appuntamento a San Silvestro; qui si interrogheranno e si metteranno in discussione sul tema della povertà e sulla divisione delle risorse a livello mondiale, attraverso l’esperienza della “cena dei popoli”; l’attività sarà arricchita dalla testimonianza di un operatore del Sermig di Torino e dell’associazione Colibrì, che si occupa di sostegno ad alcune missioni in Africa.

Domenica 26 febbraio, sarà la volta degli E/G e L/C. Esploratori e Guide, circa 400 ragazzi con 60 capi, si incontreranno nella zona della riviera di Santa Filomena al confine fra Pescara e Montesilvano. Qui giocheranno e rifletteranno sul tema dell’Ambiente, soffermandosi sul modo di vivere attuale e interrogandosi su ciò che è possibile fare per il futuro del nostro mondo. Lupetti e Lupette, circa 450 bambini e 100 di capi, si incontreranno a città Sant’Angelo e giocheranno per le vie del paese, riflettendo su come sia possibile, collaborando, “piantare un seme oggi per raccoglierne i frutti domani”.