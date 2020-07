AcquaLuceFuoco 2020, presentazione della XI^ Edizione a Giulianova

GIULIANOVA – Martedì prossimo, 21 luglio alle ore 10 ci sarà presso la Sala Consiliare del Comune di Giulianova la presentazione della XI^ edizione della manifestazione “AcquaLuceFuoco – I colori della tradizione” alla presenza dell’Assessore Marco Di Carlo (Turismo, Manifestazioni e Grandi Eventi), del Presidente del Circolo culturale “Il nome della Rosa” Roberto Di Giovannantonio e degli organizzatori della manifestazione Paolo Di Cirstofaro (Il nome della Rosa) e Danilo Feroci (Jazz Crew).

Il Progetto, presentato per la prima volta nel 2012 e giunto alla undicesima edizione (di cui due in notturna), prevede l’installazione di almeno 20 Opere Pittoriche di Artisti con chiara esperienza, nel Centro Storico in spazi ad oggi ridotti a “fredde, asettiche nicchie metalliche”.

Verranno per questo dipinti sportelli esterni contatori Ruzzo/ Enel / Metano a fianco delle abitazioni.

Intendimento è quello di proseguire nell’accrescimento, nel tempo, di una sempre più “ricca” Galleria d’Arte Permanente (fino a dipingere tutti gli sportelli contatori) nel C. Storico di Giulianova fianco ogni singolo uscio.