Accendiamo il Natale 2021, annullati gli eventi a Pescara

PESCARA – “Le nuove disposizioni in materia di Covid e la necessità di salvaguardare la salute di tutti ci hanno suggerito di prendere questa decisione. Spiace soprattutto a noi che abbiamo pensato e costruito appuntamenti per creare momenti ludico, ricreativi e di vicinanza con tutte le persone che abitano i quartieri periferici. Dispiacerà l’interruzione ai pescaresi delle periferie che aspettavano gli ultimi appuntamenti da oggi sino al 6 gennaio 2022. Dispiace alle associazioni che si vedono ora annullare gli appuntamenti e che tanto hanno lavorato per la loro riuscita… ma abbiamo messo al primo posto la salute di tutti e, pur se erano per la maggioranza appuntamenti all’aperto, l’evitare assembramenti e cercare – anche con questa decisione – di arginare il diffondersi della variante Omicron è sembrata la cosa giusta da fare” lo riferisce in una nota l’assessore Di Nisio. Di seguito l’elenco degli eventi annullati

EVENTI ANNULLATI

giovedì 30 dicembre h 16:30 – 19:00 “Accendiamo il Natale”. Quartiere Zanni: Spettacoli, animazioni, arrivo di Babbo Natale, Giochi, Pop Corn & zucchero filato

giovedì 30 dicembre h 18:30 Chiesa di San Nunzio Sulprizio Operaio in via Alessandro Volta 22 (San Donato) “Concerti di Natale” Orchestra del Teatrino di Elice diretta dal Maestro Antonio Di Vittorio con il soprano Simona Mincone. Presenta Martina D’Addazio

sabato 01 gennaio 2022 h 16:00 “Apriamo le porte al Nuovo-Benvenuto 2022” presso la tensostruttura in via Carlo Alberto dalla Chiesa 15 (Zanni). Musica dal vivo, Karaoke, Tombolata.

domenica 2 gennaio h 12:30 Domenica in Festa: “Nonno non solo” giornata di Festa. Pranziamo insieme e giochiamo a Tombola c/o Parrocchia San Giovanni e San Benedetto (Colli) nel salone del Teatro Strada Pandolfi 13

martedì 4 gennaio h 18:30 Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire in via Tirino 178 (S. Donato) “Concerti di Natale” Orchestra del Teatrino di Elice diretta dal Maestro Antonio Di Vittorio con il soprano Simona Mincone. Presenta Martina D’Addazio

mercoledì 5 gennaio h 15:00 – 19:00 “Piazza Duca Christian Time” dal Largo Paolucci corteo su Via Cavour e stazionamento finale in Piazza Duca degli Abruzzi: Arrivo dei Magi, Orchestra itinerante, Presepe vivente e Tombolata di Beneficenza

giovedì 6 gennaio h 16:30 – 19:00 “Accendiamo il Natale”. Quartiere Colli, zona retrobasilica: Spettacoli, animazioni, arrivo di Babbo Natale, Giochi, Pop Corn & zucchero filato