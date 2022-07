L’Accademia Italiana della Cucina ha premiato le eccellenze del territorio

PESCARA – Premi all’insegna del buon gusto per la Delegazione pescarese dell’Accademia Italiana della Cucina. Nella veranda del ristorante Marechiaro, sul lungomare G.Matteotti , la prestigiosa istituzione – che per la delegazione pescarese comprende l’area a nord del fiume Pescara, Montesilvano, Città S.Angelo, Collecorvino, Loreto, Penne e Farindola – nella serata dell’8 luglio ha voluto rendere onore alle eccellenze territoriali che operano in campo gastronomico ed agro alimentari, durante una conviviale alla presenza del sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Il primo cittadino, coadiuvato dal presidente della delegazione pescarese dell’ Accademia Italiana della Cucina , Dr. Giuseppe Fioritoni, ha conferito il Premio Giovanni Nuvoletti a Lorenzo Pace, cuoco del ristorante Wine & Wine di Pescara e presidente dell’Unione cuochi abruzzesi, che da sempre svolte un ruolo fondamentale per la conservazione, la valorizzazione la divulgazione della cultura gastronomica regionale.

I premi Massimo Alberini sono andati a Gastronomia del Buongustaio di Pescara, specializzata nella cucina tipica abruzzese, e all’Azienda agricola Verde Abruzzo di Città S.Angelo. Il diploma di buona cucina, assegnato a ristoranti che operano nel rispetto della tradizione e della qualità purché inseriti nella guida online con almeno tre tempietti, è stato conferito al ristorante Marechiaro da Bruno di Bruno Micomonico.

Infine il presidente Fioritoni ha dato il benvenuto al nuovo membro dell’Accademia della Cucina Italiana (fondata nel 1954 da Orio Vergani e altri 16 esponenti illustri del mondo della cultura, dell’industria, del giornalismo, con lo scopo di preservare e tramandare l’identità della cucina italia) a Dr. Angelo Amoroso, pediatra ed ematologo.