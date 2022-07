Margarita d’Austria torna a Campli, convegno di studi il 9 luglio

CAMPLI – In occasione del quinto centenario della nascita di Margarita d’Austria (1522-2022), sabato 9 luglio 2022, presso il Palazzo Parlamentare di Campli (TE), ci sarà un Convegno di Studi dedicato alla duchessa Margarita, figlia dell’Imperatore Carlo V, che ebbe un ruolo preminente per la storia degli Stati farnesiani.

PROGRAMMA DEI LAVORI

– Ore 9,30: saluti delle Autorità:

– Federico Agostinelli, Sindaco di Campli;

– Melissa Galli, Assessore alla Cultura del Comune di Campli;

– Pietro Quaresimale, Assessore alla Regione Abruzzo;

– Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo;

– Luca Frangioni, Vicepresidente della Provincia di Teramo;

– Federica Zalabra, Direzione regionale Musei d’Abruzzo.

Introduce e presiede: Fabrizio Marinelli, Pres. Deputazione Abruzzese di StoriaPatria.

– Ore 10,00: interventi:

– Dimitri Bosi, Biblioteca regionale “Melchiorre Delfico” di Teramo:

Esposizione del “Liber consiliorum et cernitarum de Regimine Camplensis” (1588-1598)

– Roberto Ricci, Deputato DASP:

Madama Margarita d’Austria a Campli: un nuovo inizio

– Silvia Mantini, Università dell’Aquila, Deputato DASP:

Margarita d’Austria tra corti e feudi

– Gaetano Damiano, Archivio di Stato di Napoli:

L’archivio farnesiano: una ricchezza straordinaria

– Ore 11,30: inaugurazione del volto di Madama Margarita d’Austria, bassorilievo in bronzo dell’artista Bruno Paglialonga.

– Ore 12,00: interventi:

– Elio Giannetti, Associazione Ortonese di Storia Patria:

Da Margarita ai Farnese: la nascita della diocesi di Ortona e Campli

– Romualdo Luzi, Storico della Tuscia:

Le origini e i caratteri del potere: i Farnese nel ducato di Castro

– Lorena Calculli, Università degli Studi di Bari:

Una signora farnesiana tra Cinque e Seicento: Altamura

– Nicolino Farina, Giornalista:

Le testimonianze margaritiane a Campli.

Nel pomeriggio ci saranno i seguenti appuntamenti:

– Ore 16,30: Assemblea Festival dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise – presso Palazzo Parlamentare

– Ore 17,30: Apertura banchi degli Antichi Mestieri, Gastronomie e prelibatezze.

Vieni a vivere la storia nel borgo!

– Ore 17,45: All’accampamento! Vieni a vivere come vivevano gli armigeri di un tempo, vieni a provare l’ebrezza della spada, dell’arco e della freccia con una vera compagnia d’arme!

– Ore 18,00: Animazione con Musica, Giullari! Armigeri, cavalieri, dame, messeri e Margherita, vi aspettano!

– Ore 19,00: Apertura punti di ristoro, vieni a gustare i nostri prodotti tipici e i piatti rinascimentali.

– Ore 20,30: Corteo storico in onore di Margherita d’Austria, con spettacolo in piazza sul palco Centrale in suo onore.

– Ore 22,00: Tutte le piazze in musica, giocoleria, musicisti itineranti e concerti di arpa rinascimentale!

– Ore 1,00: La musica va calando accompagnando tutti al meritato riposo!