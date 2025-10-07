Home » Regione Abruzzo » Abruzzo al TTG Rimini 2025: +16,6% di presenze turistiche e boom di stranieri
L’Abruzzo partecipa al TTG Rimini 2025 con 39 operatori turistici. Obiettivo: 8 milioni di presenze entro fine anno

da Marina Denegri
Daniele D'Amario

Daniele D’Amario – Foto Regione

REGIONE – L’Abruzzo partecipa al TTG di Rimini, una delle fiere più importanti per la promozione turistica in Italia, insieme alle Camere di commercio regionali, rafforzando un sodalizio ormai consolidato. Lo stand abruzzese ospiterà 39 operatori turistici, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta e consolidare i rapporti con i grandi tour operator.

Il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario ha presentato l’iniziativa, sottolineando la crescita del turismo regionale: nei primi otto mesi del 2025 si registra un +16,6% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, con un +34,9% di turisti stranieri, soprattutto da Germania e Svizzera.

L’Abruzzo è la seconda regione italiana per crescita turistica post-Covid, dopo il Lazio, e punta a raggiungere 8 milioni di presenze entro fine anno. A fine ottobre, la Regione sarà presente anche allo Swiss International Holiday Exhibition 2025 di Lugano per rafforzare il mercato svizzero.