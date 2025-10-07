Abruzzo, 1,7 milioni per rilanciare la viabilità nelle aree industriali

VASTO – La Regione Abruzzo, attraverso il programma della Giunta Marsilio e i fondi FSC 2021/2027, ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nelle aree industriali gestite da Arap, partendo dalla zona della Val Sinello. L’assessore Tiziana Magnacca ha presenziato alla consegna dei lavori, che coinvolgono Vasto, San Salvo e Val Sinello per un investimento di 1,7 milioni di euro.

L’obiettivo è migliorare la viabilità per rendere le aree industriali più attrattive e competitive, favorendo nuovi insediamenti produttivi. I lavori, affidati all’impresa Adriatica Strade S.p.A., riguardano oltre 5 km di rete viaria, con rifacimento del manto stradale, bonifiche, ripristino del semaforo e nuova segnaletica.

Sono escluse per ora le opere sui ponti del fiume Sinello e sulla S.P. 150, in attesa di verifiche statiche. Interventi analoghi partiranno a breve anche nelle aree industriali di San Salvo, Vasto, Val di Sangro e in altre unità territoriali Arap.