L’Abruzzo svela la sua bellezza a Matera: ecco quando

Dal 26 ottobre al 3 novembre prossimo mostra dedicata alle eccellenze creative. Con laboratori dal vivo e riprese Rai per alcuni maestri artigiani

PESCARA – Matera apre una finestra sulle bellezze dell’artigianato artistico della nostra regione. Dal 26 ottobre al 3 novembre prossimo, la Capitale Europea della Cultura ospita infatti l’evento “L’Abruzzo svela la sua bellezza – Le eccellenze dell’artigianato artistico”, che per una settimana proporrà al vasto pubblico internazionale in visita alla città dei Sassi una mostra sulle più belle creazioni dell’artigianato regionale, corredata da laboratori realizzati da alcuni maestri specialisti in otto diverse discipline: insomma, un biglietto da visita del nostro territorio scritto da mani che parlano. La settimana materana è stata promossa da una sinergia tra CNA Abruzzo, CNA Artistico e tradizionale e Regione Abruzzo: una collaborazione confermata dalla presenza, nella città lucana, dell’assessore alle Attività produttive a al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, che il 26 sarà presente all’apertura della mostra con l’assessore alla Cultura del Comune di Matera, Giampaolo D’Andrea.

La manifestazione, ospitata nello spazio che CNA Nazionale ha messo a disposizione delle eccellenze territoriali italiane nella centralissima Piazza Duomo (ingresso gratuito dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19) si svolge all’interno dell’Evento-Mostra “Popoli e Terre della Lana” patrocinato dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, e in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, abruzzoavventure.it e l’Ente Mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele.

E sarà proprio quest’ultimo organismo, protagonista della mostra che ogni anno in estate anima il centro alle pendici della Maiella, ad organizzare una vetrina dedicata alle eccellenze della tradizione artigianale regionale: un percorso dedicato a otto diverse specializzazioni – ceramica, ferro battuto, legno, oreficeria, pietra, tessitura e tombolo, vetro – che nel tempo hanno dato forma a prodotti straordinari (dagli strumenti musicali ai gioielli, dagli oggetti ai tessuti) e promosso luoghi diventati simbolo di questa tradizione nel mondo: Castelli, Pretoro, Scanno, Pescocostanzo, Canzano, Bucchianico, la stessa Guardiagrele.

Contemporaneamente alla mostra, sabato 26 ottobre, davanti alle telecamere di Rai Uno, alcuni maestri artigiani abruzzesi, in collaborazione con i loro colleghi di Matera, proporranno dal vivo un suggestivo gemellaggio frutto delle proprie straordinarie capacità di lavorazione dei prodotti, improvvisando un laboratorio en plain air, ed utilizzando una miscela di tradizione e tecniche innovative: si tratta di Valeria Belli (Chieti, tessitura), Luigina Daniele (Roseto, Scuola di tombolo dell’Ente Mostra), Lorenzo Liberati (Villamagna, ceramica), Mattia Aceto (Turrivalignani, pietra della Maiella), Francesco Carullo (Orsogna, legno), Nicola Latorre (Matera, ferro battuto), Massimo Casiello (Matera, tornitura del legno), Luca Ferrari (Guardigrele, oreficeria), Maria Antonietta Capotosto (Guardiagrele, Associazione ”Le arti Antiche Ricamo”).

Una vetrina, la kermesse di Matera, che sarà allargata ad altre eccellenze produttive regionali: su tutte, il vino, con una presenza di viticoltori d’Abruzzo che realizzerà con una serie di degustazioni un connubio fecondo e positivo con i prodotti dell’artigianato artistico.