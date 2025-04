REGIONE – Nelle ultime ore, il Gruppo FS Italiane, attraverso Anas, ha intensificato le sue operazioni di sgombero neve in risposta alle abbondanti nevicate che hanno colpito l’intero territorio abruzzese. Ogni anno, la regione affronta sfide legate alle condizioni meteorologiche avverse, ma grazie alla dedizione del personale Anas, gli automobilisti possono contare su strade più sicure e percorribili.

Sin dalla notte tra lunedì e martedì, il personale Anas è stato impegnato attivamente per garantire la transitabilità delle strade statali. Le intense precipitazioni hanno interessato diverse arterie principali, tra cui la SS584, la SS696, la SS83, la SS84, la SS5 e la SS17. Grazie all’intervento immediato delle squadre specializzate, composte da operatori esperti e dotate di mezzi spazzaneve e spargisale, le strade sono rimaste sempre aperte al traffico, sebbene con possibili rallentamenti causati dalle avverse condizioni meteo.

Successivamente, le operazioni di rimozione della neve e spargimento di sale sono concentrate sulla SS487, sulla SS84 e sulla SS614, dove le condizioni hanno richiesto un monitoraggio e un intervento continuo

Anas non solo si occupa di sgomberare la neve, ma si impegna anche a educare gli automobilisti sull’importanza della prudenza alla guida. È fondamentale che coloro che si avventurano sulle strade innevate modifichino la loro velocità e utilizzino pneumatici invernali o catene a bordo, specialmente nelle aree montane e in quelle più interessate dalle nevicate. La sicurezza deve essere una priorità per tutti, e le raccomandazioni di Anas servono a minimizzare i rischi durante i periodi di maltempo.