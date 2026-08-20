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Abruzzo, nel 2025 cresce la spesa per i giochi: +1,7%. Pescara a +0,7%

Nel 2025 la spesa per i giochi in Abruzzo sale a 595 milioni (+1,7%). A Pescara incremento dello 0,7% con 145,5 milioni. Dati Agipronews

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

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REGIONE – In Abruzzo la spesa complessiva legata ai giochi nel 2025 – calcolata come raccolta meno vincite – registra un lieve ma significativo incremento. Secondo l’elaborazione di Agipronews, il totale passa dai 585 milioni di euro del 2024 ai 595 milioni, segnando una crescita dell’1,7% su base annua.

Un andamento in rialzo che interessa anche la provincia di Pescara, dove negli ultimi dodici mesi la spesa è salita a 145,5 milioni di euro, rispetto ai 144,4 milioni dell’anno precedente. L’aumento, pari allo 0,7%, conferma una dinamica stabile e in linea con il trend regionale.