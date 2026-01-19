Abruzzo presenta #iomangioascuola con Niko Romito per mense innovative

L’AQUILA – La Regione Abruzzo ha presentato a L’Aquila #iomangioascuola, il nuovo progetto che punta a rivoluzionare la ristorazione scolastica attraverso innovazione gastronomica, ricerca scientifica e formazione. L’iniziativa, sostenuta dal presidente Marco Marsilio, nasce in collaborazione con l’Accademia Niko Romito, le ASL abruzzesi e le università del C.C.R.U.A., trasformando l’Abruzzo in un modello nazionale di cucina sana, sostenibile e accessibile per gli studenti.

Il progetto si basa su tre pilastri:

ricerca gastronomica dell’Accademia Niko Romito, con l’applicazione del Metodo Niko Romito (MNR) e tecniche avanzate di cottura;

ricerca scientifica con il coinvolgimento delle università abruzzesi;

formazione, con borse di studio e percorsi dedicati ai giovani del territorio.

Il MNR migliora qualità nutrizionale, gusto e sostenibilità grazie a cotture dolci, vapore controllato e processi standardizzati che riducono sprechi e costi. Il progetto, previsto dalla Legge Regionale 22/2021, è riconosciuto come iniziativa pilota a livello nazionale, con il sostegno del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Secondo Niko Romito, il cibo è uno strumento educativo capace di unire salute, tradizione e innovazione, e il progetto rappresenta l’inizio di una trasformazione profonda della ristorazione collettiva.