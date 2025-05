Abruzzo protagonista all’“Amazon Made in Italy Award”

ROMA – Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri l’evento “Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce” ospitato a Roma, a Palazzo Piacentini, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di Agenzia ICE. Al fine di celebrare le piccole e medie imprese italiane (PMI) che, attraverso i loro prodotti e la loro inventiva, e tramite la vetrina Made in Italy di Amazon, contribuiscono a portare nel mondo l’unicità del nostro Paese, Amazon ha assegnato a 10 di queste un riconoscimento per aver saputo cogliere in questi anni le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale.

L’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, e ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e di Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.

Tra le dieci protagoniste dell’iniziativa, anche un’azienda abruzzese, Dafne Italian Design, premiata nella categoria “Chi non risica non rosica”, dedicata a quelle imprenditrici e imprenditori che hanno intrapreso cambi di rotta, talvolta drastici, nel loro percorso professionale per inseguire un sogno o una passione, anche grazie all’e-commerce.

Dafne Italian Design: il ritorno a Sulmona per cambiare vita

Fondata nel 2017, Dafne Italian Design nasce dalla necessità di Stefania Tollis, titolare e fondatrice dell’azienda, di cambiare vita. Dopo una carriera avviata a Milano, Stefania sente l’esigenza di nuovi stimoli nella sua vita professionale, a seguito di grandi cambiamenti nella sfera personale. Così, tornata nel suo paese d’origine, Sulmona, decide di reinventarsi e di dar vita a un progetto tutto suo, che rispecchiasse la sua visione del design. Così nasce Dafne Italian Design, un brand che si distingue per la capacità di coniugare innovazione e artigianalità, valorizzando la manifattura italiana e la ricerca di materiali sostenibili, sempre con l’obiettivo di creare mobili e arredamento armoniosi, eleganti e funzionali, curati nei dettagli. Proprio per aver dimostrato il coraggio di cambiare, Stefania Tollis è stata premiata nella categoria Chi non risica non rosica. Inoltre proprio per aver saputo trasformare le difficoltà in opportunità la giuria le ha poi assegnato un’ulteriore menzione speciale, di “Imprenditoria femminile”.

“Quando ho fondato Dafne Italian Design nel 2017 partivo da zero: un nuovo inizio dopo un divorzio e la rinuncia a una carriera a Milano. Oggi, grazie all’e-commerce e in particolare ad Amazon, siamo passati da un catalogo di 10 prodotti a oltre 10.000, raggiungendo clienti in più di 15 Paesi e confermando la Germania come il secondo mercato più forte dopo l’Italia, dove realizziamo 20% del fatturato”, afferma Stefania Tollis, Titolare e Fondatrice di Dafne Italian Design. “La qualità del Made in Italy è il cuore del nostro lavoro: collaboro con artigiani e produttori selezionati per offrire mobili di design curati nei minimi dettagli, utilizzando materiali sostenibili e innovativi. Ricevere questo premio è una grande soddisfazione e un’ulteriore spinta a portare l’eccellenza artigianale italiana nel mondo”.