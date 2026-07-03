Abruzzo: approvato il piano operativo per autismo e neuro sviluppo

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera al piano operativo dedicato ai disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico, un intervento strategico che punta a rafforzare i servizi territoriali e migliorare l’inclusione delle persone con disabilità. Lo annuncia l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo (nela foto), che ha presentato il nuovo strumento di pianificazione regionale.

Il piano prevede un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, suddiviso tra i 24 Ambiti sociali regionali, chiamati a sviluppare progettualità capaci di attivare nuovi servizi o potenziare quelli già esistenti. Santangelo ricorda inoltre che la Regione Abruzzo ha incrementato a 460 mila euro il contributo al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che si aggiunge ai 700 mila euro della quota statale: un impegno significativo, nonostante le ristrettezze di bilancio, che conferma la priorità delle politiche sociali.

Il progetto, inserito nelle Strategie Urbane Sostenibili (SUS) e rimodulato in collaborazione con la Regione Abruzzo per garantirne piena operatività, è finanziato attraverso il Programma Operativo Complementare (POC) Abruzzo 2014‑2020. La pianificazione prevede l’installazione e il potenziamento di servizi dedicati alle persone con disturbi del neuro sviluppo, con interventi mirati nei territori degli Ambiti sociali.

La normativa nazionale stabilisce tempi precisi: una volta approvati dalla Regione, i progetti dovranno essere realizzati entro 18 mesi e comunque non oltre il 28 febbraio 2028.

“L’obiettivo – concludono Santangelo e Giuliani – è accompagnare L’Aquila e l’intero territorio regionale in un percorso di innovazione sociale capace di migliorare la qualità della vita delle persone e favorire una reale inclusione.”