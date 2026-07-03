Meteo Abruzzo, weekend dal 3 al 5 luglio 2026: tempo stabile e soleggiato

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di Meteo Aeronautica Militare e di meteo.it il il weekend dal 3 al 5 luglio in Abruzzo offrirà condizioni meteo ideali per mare, escursioni e attività all’aperto. Dopo il calo termico dei giorni precedenti, le temperature torneranno su valori tipicamente estivi, con un progressivo aumento tra sabato e domenica. La stabilità atmosferica e la presenza di venti deboli garantiranno un fine settimana soleggiato e senza fenomeni significativi, confermando una fase di tempo stabile su tutta la regione.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 luglio

Il fine settimana in Abruzzo si apre con un netto miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì 3 luglio il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato su tutta la regione, con solo qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne dell’Appennino. Le temperature torneranno su valori estivi ma ancora gradevoli: a Pescara le massime si attesteranno intorno ai 30°C, mentre le minime resteranno sui 23°C. La ventilazione moderata dai quadranti settentrionali contribuirà a mantenere un clima piacevole lungo la costa e nelle zone collinari.

Sabato 4 luglio

Sabato 4 luglio sarà una giornata dominata dal sole, ideale per attività all’aperto sia lungo la costa adriatica sia nelle località montane. Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 24°C e 27°C sulla costa pescarese, dove il clima si manterrà fresco e ventilato. I venti da nord continueranno a soffiare moderati, ma tenderanno ad attenuarsi verso sera. Il mare si presenterà da poco mosso a mosso, con condizioni favorevoli per la balneazione.

Domenica 5 luglio

La giornata di domenica 5 luglio sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno e da condizioni di pieno sole su tutto il territorio abruzzese. Le temperature saranno in sensibile aumento, con massime che torneranno a toccare o superare i 30°C–31°C nelle aree costiere e pianeggianti. Il clima diventerà pienamente estivo, accompagnato da una ventilazione debole e da un regime di brezza che renderà la giornata particolarmente piacevole lungo il litorale.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (3-5 luglio 2026)

PESCARA

VEN – min 23° max 30°

SAB – min 23° max 29°

DOM – min 27° max 29°

CHIETI

VEN – min 20° max 28°

SAB – min 19* max 28°

DOM – min 17° max 30°

TERAMO

VEN – min 20* max 29°

SAB- min 19° max 29°

DOM – min 17° max 31°

L’AQUILA

VEN – min 16° max 27°

SAB – min 15° max 28°

DOM – min 14° max 29°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.