Abruzzo, passaggio a zona arancione: il commento di Testa e Sigismondi

REGIONE – “L’obiettivo di fare uscire la regione Abruzzo il prima possibile dalla zona rossa, salvando il ponte dell’Immacolata, come promesso è stato pienamente raggiunto e – come già ampiamente spiegato – grazie alla scelta lungimirante del presidente Marsilio e della sua squadra di governo che hanno deciso di anticipare le misure più restrittive per ridurre il rischio contagio. Diversamente, la nostra regione avrebbe perso altri giorni importanti per il commercio e per l’economia, soprattutto quella legata all’atteso periodo natalizio. Il presidente Marsilio si conferma, dunque, guida autorevole dell’Abruzzo, capace di chiedere maggiori sacrifici alla sua gente, quando è necessario, e pronto ad assumersi grandi responsabilità sulle riaperture per salvare l’economia regionale”.

Così, in una nota congiunta il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa ed il coordinatore regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi.