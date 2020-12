Serie C, Teramo – Vibonese 2-2: highlights della partita

Non è bastata una bella doppietta di Costa Ferreira a regalare i tre punti ai biancorossi. Paci: “é mancata un po’ di attenzione, la prova rimane positiva dal punto di vista della prestazione”

TERAMO – Fermato sul 2-2 dalla Vibonese il Teramo che al Bonolis si trova in svantaggio dopo appena 12 minuti su azione di contropiede: Plescia apre su Rasi che dopo un affondo sulla sinistra gli restituisce palla e dopo un controllo in area conclude con il mancino sul primo palo. Ma i biancorossi hanno da recriminare 4 minuti prima sul tentativo in area di Tentardini che trova una respinta di un difensore ospite, l’arbitro lascia giocare e azione che resta alla moviola. Ma al 27′ ci pensa Costa Ferreira a trovare il pari: su tentativo di Ilari in area rimpallato dalla difesa, sulla sfera arriva per primo a concludere al volo di piatto sotto rete. Prima della conclusione del tempo da segnalare una conclusione al 37′ di Plescia dai 25 metri con palla che passa vicino al palo e una di Arrigoni da fuori area che non inquadra lo specchio della porta.

Highlights di Teramo – Vibonese



Nella ripresa poco da segnalare fino alla rete di Costa Ferreira che conclude a giro dal limite con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Gara che sembra mettersi sul binario giusto per la squadra di Paci che deve farei i conti a 8 minuti dalla fine con Tumbarello che sugli sviluppi di un corner dalla destra riesce a concludere di prima intenzione sorprendendo Lewandowski. Quasi allo scadere Bombagi offre un buon assist per Bunino che non arriva per un attimo al tocco sotto misura. In classifica Teramo resta in terza posizione a 25 punti dietro Bari 29 e Ternana 36 (che ha disputato una partita in più) e nel prossimo turno affronterà in trasferta la Turris.

Tabellino della partita

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 24 Celentano, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari (58′ 17 Di Francesco), 10 Bombagi, 8 Costa Ferreira; 11 Pinzauti (58′ 32 Bunino). A disposizione: 12 D’Egidio, 4 Trasciani, 7 Mungo, 9 Cappa, 18 Lasik, 25 Birligea, 28 Viero, 33 Iotti, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

VIBONESE (3-5-2): 22 Marson, 6 Sciacca, 21 Bachini, 2 Mahrous; 11 Ciotti, 14 Tumbarello (84′ 25 Vitiello), 8 Prezzabile, 18 Statella (Vk), 3 Rasi (79′ 9 La Ragione); 19 Parigi (62′ 10 Berardi), 28 Plescia. A disposizione: 1 Mengoni, 7 Spina, 13 Falla, 15 Leone, 16 Ambro, 17 Di Santo, 23 Montagno, 24 Riga, 26 Mancino. Allenatore: Galfano.

Reti: 12′ Plescia (V), 27′, 71′ Costa Ferreira (T), 82′ Tumbarello (V).

Ammoniti: Prezzabile (V), Pinzauti (T), Bachini (V), Statella (V).

Recupero: 0’pt, 4’st.

Mister Paci a fine partita

«Accettiamo il verdetto del campo, c’è anche l’avversario, specie quando vengono fuori questo tipo di gare. Ci scotta molto, probabilmente è mancata un po’ di attenzione, la prova rimane positiva dal punto di vista della prestazione, ma l’unica cosa che possiamo fare è prepararci al meglio da domani per la trasferta di Torre del Greco. La Vibonese ha difeso bassa e con grande intensità e contro le retroguardie schierate è complicato per tutti. Se avessimo vinto non ci sarebbe stato nulla da dire, non siamo stati bellissimi è vero, purtroppo eravamo rimaneggiati e siamo in un momento della stagione in cui è forse fisiologica una lieve flessione: Mungo era in panchina per onor di firma perchè aveva avuto un problema famigliare e per Lasik si è riacutizzato in mattinata un vecchio problema al flessore. Dopo il 2-1 non abbiamo gestito ma si è cercato di chiuderla, semplicemente non abbiamo capitalizzato la palla del 3-1 e su una palla inattiva abbiamo subito il pareggio. Avremmo potuto fare qualcosa in più, tutti vorremmo sempre vincere, ma questo è il calcio, sono il primo ad essere dispiaciuto, ma la classifica rimane molto positiva e non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo di migliorarci. Non credo sia un discorso di preparazione atletica perchè anche domenica scorsa a Francavilla abbiamo chiuso in crescita, probabilmente abbiamo rallentato un po’, ma ci sta per il nostro modo di giocare».