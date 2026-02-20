Abruzzo lancia Blue Sentynet: rete hi‑tech per proteggere acquacoltura e mare

REGIONE – La Regione Abruzzo lancia Blue Sentynet, un progetto innovativo da oltre 1 milione di euro finanziato dal Programma FEAMPA 2021–2027 per proteggere mitilicoltura e acquacoltura dagli effetti dei cambiamenti climatici. Presentato ad AquaFarm 2026, il sistema introduce una rete integrata di sensori, satelliti, allerta precoce e strumenti digitali per monitorare in tempo reale l’ecosistema marino lungo tutta la costa abruzzese.

Il vicepresidente Emanuele Imprudente (nella foto) sottolinea il valore strategico dell’iniziativa, pensata per rafforzare competitività e resilienza del comparto ittico. Il progetto, della durata di 36 mesi, è sostenuto da una partnership tecnico‑scientifica di alto livello: IZSAM G. Caporale come capofila, insieme a CREA, ARPA Abruzzo, ASL territoriali e Università dell’Aquila – CETEMPS.

Blue Sentynet punta a diventare un modello per l’Adriatico, integrando competenze ambientali, sanitarie e tecnologiche per prevenire rischi, ridurre l’impatto degli eventi estremi e supportare concretamente gli operatori del settore.