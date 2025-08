Abruzzo in Itinere 2025: arte, storia e natura nei parchi

REGIONE – Questa estate torna per la decima volta Abruzzo in Itinere, evento culturale estivo patrocinato dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale della Majella e dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Molte sono le visite guidate in programma nel mese di agosto alla scoperta o riscoperta di siti storici, artistici e archeologici nei parchi e nel territorio aquilano, un viaggio nel passato dall’antichità fino ai nostri giorni. Si è iniziato sabato 2 agosto con una escursione al Parco Archeologico e all’Antiquarium di Amiternum, città romana di origine sabina e patria di Sallustio.

Gli itinerari archeologici continueranno ancora domenica 3 e venerdì 29 rispettivamente ad Alba Fucens e a Peltuinum, città romana sviluppatasi lungo un antico percorso tratturale praticato fin dal periodo italico. Non mancherà una visita alla Necropoli di Fossa, prevista per domenica 17 e sabato 30, antica area sepolcrale con un lungo e ininterrotto periodo di utilizzo dal IX sec. a.C. fino agli inizi dell’età imperiale. L’avventura continua con l’Abruzzo Medievale alla conoscenza di alcuni borghi fortificati: lunedì 11 e martedì 19 il castrum di Assergi con la chiesa di S. Maria Assunta e la cripta dove fu sepolto S. Franco; sabato 9 e mercoledì 20 sarà la volta del castrum di Fontecchio immersa nella verdeggiante valle Subequana; lunedì 18 e 25 vi aspetta una passeggiata tra le antiche mura del castrum di Navelli dove sarà possibile visitare alcune chiese con apertura straordinaria, Palazzo De Roccis con la mostra artistico/artigianale dedicata allo zafferano e… dulcis in fundo non mancherà una piacevole sosta con degustazione di zafferano a sorpresa.

Se poi volete avventurarvi tra i vecchi muri di un suggestivo complesso medievale, martedì 12 saremo al monastero fortificato di S. Spirito d’Ocre. L’esperienza prosegue con l’Abruzzo pittorico e dei grandi maestri del Rinascimento. Mercoledì 27 faremo conoscenza con Saturnino Gatti che dipinse l’abside della chiesa di S. Panfilo a Tornimparte; domenica 10 e giovedì 21 incontreremo Andrea De Litio in alcuni dipinti conservati nella chiesa monasteriale di S. Giovanni a Lucoli e poi non mancheranno i cicli pittorici di XIII e XIV sec. che decorano la piccola Chiesa di S. Maria ad Cryptas. Giovedì 7 la visita alla Chiesa romanica di S. Maria in Valle Porclaneta, vicino a Rosciolo e interessante per gli arredi liturgici, ci porterà alla conoscenza della scultura di XII sec. di scuola abruzzese.

Se poi volete vivere l’arte immersi nella natura allora vi consigliamo una suggestiva e fresca passeggiata prevista per mercoledì 13 agosto lungo il percorso del torrente Raiale fino a raggiungere la chiesetta di S. Maria d’Appari con interessanti affreschi di XVI sec. all’interno. Se, invece, siete amanti della montagna e della storia più recente vi aspettiamo giovedì 28 per una visita a Fonte Cerreto e a Campo Imperatore dove Mussolini trascorse alcuni giorni della sua prigionia.

E per concludere, in occasione dell’Anno Giubilare, venerdì 22 agosto sarà inaugurata a Rocca di Mezzo, Villa Cidonio, una mostra collettiva di tecniche miste dedicata a Santa Lucia, una delle Sante più venerate in Abruzzo insieme all’Arcangelo Michele. L’esposizione sarà accompagnata, durante il mese di agosto, da alcune visite guidate programmate a Rocca di Cambio, Lanciano e Corfinio, dedicate alla Martire Siracusana.