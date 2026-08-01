Abruzzo, oltre 2 milioni di euro per la manutenzione stradale nei piccoli Comuni

REGIONE – In Abruzzo sono in arrivo oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale nei piccoli Comuni. Lo stanziamento, che riguarda 15 amministrazioni locali, è stato reso possibile grazie allo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. A comunicarlo è Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale, che ha ringraziato il ministro per “l’attenzione riservata al territorio”.

Nel dettaglio, l’Abruzzo riceverà 2.012.000 euro, distribuiti tra quattro province.

Nell’Aquilano i Comuni finanziati sono Prezza (148 mila euro), Prata d’Ansidonia (150 mila euro) e Fagnano Alto (149.974,11 euro).

In Provincia di Chieti i contributi vanno a Villa Santa Maria, Civitaluparella, Poggiofiorito, Celenza sul Trigno, Quadri e Dogliola, ciascuno con 150 mila euro, mentre Tollo riceve 137 mila euro.

Nel Pescarese i fondi sono destinati a Rosciano (150 mila euro) e Villa Celiera (150 mila euro).

Infine, nel Teramano, le risorse raggiungono Colonnella (150 mila euro), Castiglione Messer Raimondo (62.225,89 euro) e Cortino (14.800 euro).

Lo scorrimento della graduatoria interessa complessivamente 292 Comuni italiani, per un totale di 40 milioni di euro, grazie alle risorse aggiuntive previste dal decreto-legge “commissari” (DL 32/2026). Il fondo, istituito nel 2023, finanzia interventi fino a 150 mila euro per migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade comunali, con l’obiettivo di sostenere gli enti più piccoli, spesso esclusi dai principali programmi di investimento.

Secondo D’Incecco, queste risorse rappresentano “una boccata d’ossigeno per tanti centri penalizzati da bilanci limitati” e un aiuto concreto per la sicurezza dei territori. Il coordinatore regionale anticipa inoltre che ulteriori fondi sono in arrivo: nelle prossime settimane il MIT pubblicherà il bando 2026, con una dotazione di 10 milioni di euro, rivolto ai Comuni che non hanno ancora beneficiato del contributo.