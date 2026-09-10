InnovAzioni 2026: il Festival dell’Innovazione torna a Pescara

PESCARA – Pescara ha ospitato la presentazione di InnovAzioni 2026, il Festival nazionale dell’Innovazione promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, in programma il 22 e 23 ottobre all’Aurum. La XIII edizione sarà dedicata al tema “Impresa intelligente: AI Agents e nuovi modelli decisionali”, con due giornate di confronto tra imprese, startup, università, istituzioni ed esperti sui cambiamenti portati dall’Intelligenza Artificiale nel mondo produttivo.

Il presidente Lorenzo Dattoli ha evidenziato come innovare significhi ripensare processi e modelli decisionali, ricordando che l’uso dell’AI nelle imprese italiane è raddoppiato nel 2025. InnovAzioni vuole essere un luogo di contaminazione tra idee, imprese e giovani, rendendo l’innovazione accessibile anche alle PMI.

Tra i momenti centrali torna il contest nazionale Campioni di InnovAzioni, con candidature aperte fino al 30 settembre e venti progetti finalisti chiamati a presentare la propria idea sul palco dell’Aurum. Accanto al contest debutta il nuovo Premio ITS Abruzzo – InnovAzioni, dedicato agli studenti e ai neo diplomati degli ITS Academy, con candidature fino al 25 settembre.

Confermata anche la nona edizione dell’Innovation Hackathon, che coinvolgerà sessanta studenti universitari in una maratona di idee su casi aziendali reali. Lino Olivastri ha ricordato che nelle precedenti edizioni sono stati coinvolti 576 studenti e 24 aziende.

Il programma 2026 avrà un forte respiro internazionale: tra gli speaker annunciati Leonardo D’Onofrio, Donatella Proto, Marco Giorgino, Fabrice Le Saché, Andrea Savi, Valentina Buttaroni e Matteo Borsa, oltre alle delegazioni di Francia e Libano. Atteso anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Il sindaco Carlo Masci ha ribadito il ruolo di Pescara come città dell’innovazione, sottolineando l’importanza di creare connessioni tra imprese, istituzioni e giovani talenti.

InnovAzioni 2026 conferma così la sua vocazione a costruire un ecosistema aperto, dove imprese, startup, università, ITS e investitori possono incontrarsi e generare nuove opportunità. Tutte le informazioni e i bandi sono disponibili su www.innovazioni.camp.

Servizio a cura di Roberto di Blasio