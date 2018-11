Abruzzo dal Vivo 2018, 23 Comuni del cratere firmano la convenzione

I Comuni fanno Rete e partecipano al programma di eventi invernali dopo il successo di quelli estivi

ABRUZZO – Dopo il successo di Abruzzo dal Vivo 2018 realizzato quest’estate, sono di nuovo tutti uniti e compatti i 23 Comuni del cratere Abruzzese dei sismi del 2016 e 2017 riunitisi ieri mattina alla sede del BIM di Teramo per la firma della convenzione per la partecipazione al Bando regionale in scadenza il 2 novembre p.v. che assegna 232.000€ destinati ai progetti proposti dagli enti territoriali (comuni e reti di comuni) organizzati in collaborazione con gli organismi finanziati nell’ambito del FUS per l’Abruzzo. Il bando rispecchia quello che è l’accordo di Programma stipulato in data 21.09.2018 fra MiBAC-DGS e Regione Abruzzo ex D.M. 131/2018.

(Bando http://www.regione.abruzzo.it/system/files/cultura/contributi-finanziamenti/AllegatoA_BandoPubblico.pdf )

“Il Comune di Crognaleto” spiega il Sindaco “torna ad essere capofila della Rete di Comuni che parteciperanno insieme a questo programma di eventi invernali dopo il grande successo degli spettacoli estivi. Negli incontri avuti nel corso di Abruzzo dal Vivo edizione Summer, una cosa che è venuta fuori forte e chiara è l’esigenza da parte dei Comuni di fare rete, di agire come un’unica forza sociale e politica che possa far sentire voci che altrimenti restano sullo sfondo. L’operazione Abruzzo dal Vivo rappresenta un vero volano di ripresa che, partendo dalla organizzazione e realizzazione di progetti di spettacolo e culturali crea nel contempo reti di relazioni e di coprogettualità che potenziano la forza dei territori”.

Dopo l’aggiudicazione del bando, che sembra abbastanza sicura proprio perché tutti i Comuni si sono riuniti sotto un unico progetto, verrà comunicato quale sarà il programma degli eventi che si svolgeranno dal 1° dicembre al 7 gennaio.

Il bando ha scadenza 2 novembre 2018.

I comuni partecipanti:

Comune capofila della Rete di Comuni: Crognaleto (TE).

Partecipano alla Rete i Comuni di: Teramo, Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Campli (TE), Camporeale (AQ), Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Castelcastagna (TE), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Colledara (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE) comune capofila, Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Montorio al Vomano (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Valle Castellana (TE).