Campionato interregionale di Karting, il bilancio del Team Ma. G di Pescara

Una serie di allori premiano l’impegno di piloti e meccanici pescaresi. Maurizio Buonpensiere svela il segreto di questo successo

PESCARA – Il karting è una specialità dello sport motoristico; si corre con piccoli veicoli a quattro ruote, costantemente in contatto con il suolo, delle quali due si assicurano la direzione e due la propulsione, e con un motore a combustione interna. Nelle gare che si svolgono in Italia sono ammessi tutti i piloti senza alcuna limitazione, divisi in base alla cilindrata del mezzo e alla loro età.

50cc Puffo, 50cc Easy, 50cc Top Comer -> Anni: 5-8

60cc Baby, 60cc S.Baby -> Anni: 8-10

60cc Mini, 60cc S.Mini -> Anni: 9-13

100cc Unica -> Anni: >13

125cc TAG X30 -> Anni: >13

125cc TAG -> Anni: >13

125cc S.TAG -> Anni: >14

125cc Over 35 -> Anni: >35

125cc Top Driver -> Anni: >14

125cc Rookie -> Anni: >14

125cc Patenti Speciali -> Anni: >14

Recentemente si è concluso il campionato UPN ENDAS U.M.A.(Umbria, Marche, Molise e Abruzzo) articolato in 8 tappe: pista dell’Adriatico di Cappelle sul Tavo PE, La Maddalena di Magliano de’ Marsi AQ, Paradiso di Santa Maria del Molise IS, pista La Mola di Rieti, pista Cogiskart di Corridonia MC, pista Cavalletto di Ocre AQ, pista Holykart di Badia Sulmona AQ. Tra numerosi team partecipanti, si è distinto il Ma. G. Red Racing Team di Pescara, che ha portato a casa vittorie importanti.

A testimoniarlo sono anche le classifiche individuali che lo vedono protagonisti in base al punteggio:

Lorenzo D’AMICO – 2° CLASSIFICATO 50 TOP COMER

THE FLASH Mattia BUCCI – 1° CLASSIFICATO 60 S.MINI

Simone PANICO – 1° CLASSIFICATO 125 S.TAG

Stefano CALISTA – 1° CLASSIFICATO 125 TAG

Daniele MARINUCCI – 2° CLASSIFICATO 125 TAG

Lorenzo PARENTE – 3° CLASSIFICATO 125 TAG

Fabrizio TROISI – 2° CLASSIFICATO 125 ROOKIE

Fabio MARINUCCI – 3° CLASSIFICATO 125 ROOKIE

Federico FIDANZA – 4° CLASSIFICATO 125 ROOKIE

Daniele BUONPENSIERE – 2° CLASSIFICATO 125 TOP DRIVER

CALIMERO 21 Pierluigi TROISI – 6° CLASSIFICATO 125 TOP DRIVER

Il team ha conquistato grandi successi anche nella Queen Cup Race 2018, manifestazione ENDAS Karting valevole per il titolo italiano svoltasi a Corridonia, con la classifica seguente:

THE FLASH Mattia BUCCI 2° CLASSIFICATO 60 S.MINI

Stefano CALISTA 1° CLASSIFICATO 125 TAG

Daniele MARINUCCI 2° CLASSIFICATO 125 TAG

Lorenzo PARENTE 3° CLASSIFICATO 125 TAG

Fabrizio TROISI 1° CLASSIFICATO 125 ROOKIE

Maurizio Buonpensiere, detto “il puffo”, componente di spicco del team supportato direttamente dalla casa madre di telai BirelArt, a proposito, svela il segreto di questo successo senza trascurare di parlare dei programmi per il prossimo campionato.

Com’è nato il nome Ma. G. Red?

“Il nome nasce dalla grande amicizia tra me e Graziano ( Tiberi ndc) che prosegue da oltre 20 anni. <Ma> sta per Maurizio, <G> per Graziano e <Red> per il colore dei nostri fantastici mezzi”.

Un campionato indubbiamente avvincente ma, qual è stata la gara preferita?

“La sfida più divertente ed emozionante è stata proprio l’ultima che si è tenuta alla pista Holykart di Badia Sulmona perché i piloti hanno dato più che potevano e hanno tirato fuori il loro carattere, dato che era l’ultima tappa del campionato e le classifiche erano già ben definite”.

Dopo la vittoria di un pilota che emozione prevale?

“Prima di tutto l’adrenalina ti invade dalla testa ai piedi, facendoti venire la pelle d’oca. In quel momento abbiamo solo voglia di urlare e festeggiare i nostri piloti”.

Quanto è importante la disciplina in questo sport?

“La disciplina è la cosa fondamentale, prima di tutto il resto. Essa prima va insegnata e i piloti devono a ogni costo impararla. Vedere questi bambini e ragazzi avere la disciplina del karting nel sangue, che la recepiscono dai genitori, dai meccanici e dagli altri piloti del Team, rende orgoglioso ognuno di noi. La cosa strabiliante è vederli crescere e maturare giorno per giorno”.

Per il prossimo campionato cambierà qualcosa?

“Dipende dal campionato e dalle categorie che si affronteranno. Se qualche pilota cambierà categoria, lo aiuteremo a imparare il più in fretta possibile, altrimenti cercheremo di riconfermare il buon lavoro di quest’anno, ma con qualche accorgimento”.

Quali sono le tre parole che descrivono meglio il Ma.G.Red Racing Team?

“Siamo Tutti Forti, oppure, Immagine, Performance e Bellezza del nostro operato Ringrazio, per questo, tutto lo staff Ma.G.Red, i piloti, i meccanici, Andrea Giacobbi, membro rilevante della BirelArt e Antonio Faieta per il supporto motoristico”.