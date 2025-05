L’AQUILA – La campagna “Io per lei” di Fondazione Telethon è pronta a sostenere le “mamme rare”, cuore della missione della Fondazione, nata trent’anni fa da un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Questa campagna, in prossimità della Festa della Mamma, invita a supportare la ricerca offrendo i Cuori di biscotto, un gesto d’amore per le famiglie di bambini con malattie genetiche rare.

In Abruzzo, il 3 e 4 maggio, saranno disponibili i Cuori di biscotto in 39 punti di raccolta, mentre in Italia ci saranno oltre 2. 500 punti. Con una donazione minima di 15 euro, i volontari delle varie associazioni distribuiranno i biscotti, inclusi i membri di Fondazione Telethon e UILDM.

Ilaria Villa, Direttrice Generale di Fondazione Telethon, sottolinea l’importanza dell’impegno per migliorare la qualità della vita dei bambini malati e di come la Fondazione lavori per fornire diagnosi e terapie efficaci. La settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon, dal 28 aprile al 4 maggio, avrà il supporto delle reti Rai per promuovere ulteriormente la ricerca.

La campagna “Io per Lei” è sostenuta da BNL BNP Paribas, che ha raccolto oltre 345 milioni di euro per la ricerca. I clienti possono donare tramite sportelli ATM e agenzie. DHL è il vettore ufficiale della campagna.

I Cuori di biscotto, prodotti dalla pasticceria genovese Grondona, sono biscotti a forma di cuore in tre varietà: con gocce di cioccolato, con Arance di Sicilia, e al cacao e gocce di cioccolato. Ogni scatola di latta, collezionabile, rappresenta un momento della giornata e contiene 18 biscotti in tre vaschette.

Per partecipare alla campagna e supportare la distribuzione dei Cuori di biscotto, si può contattare il numero 06 440151 (tasto 2) o scrivere all’indirizzo volontari@telethon. it.