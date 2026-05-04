Home » Attualità » Abruzzo, dal 5 maggio attiva la procedura online per ottenere il CIR delle locazioni turistiche
AttualitàRegione AbruzzoTecnologia

Abruzzo, dal 5 maggio attiva la procedura online per ottenere il CIR delle locazioni turistiche

Introdotta la procedura telematica per richiedere il Codice identificativo di riferimento (CIR) delle locazioni turistiche tramite SITRA

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

piattaforma per ottenere CIR

REGIONE – La Regione Abruzzo compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi turistici: dal 5 maggio sarà attiva la procedura telematica che permette a cittadini e intermediari immobiliari di ottenere autonomamente il Codice identificativo di riferimento (CIR) per le locazioni turistiche, tramite il Sistema informativo turistico regionale (SITRA).

Per richiedere il codice basterà collegarsi al portale: https://locazioni.abruzzoturismo.it/.

Il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario sottolinea come l’iniziativa rappresenti un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più semplice e accessibile. Grazie all’accesso tramite SPID o CIE, l’utente può registrare l’immobile e ottenere automaticamente il CIR. Per le locazioni in forma imprenditoriale resta obbligatoria la SCIA presso il SUAP comunale prima di procedere online.

Il sistema SITRA consente inoltre di migliorare la raccolta dei dati statistici sui flussi turistici, rafforzando il monitoraggio del settore. Dopo aver ottenuto il CIR regionale, i titolari dovranno richiedere anche il Codice identificativo nazionale (CIN)