Abruzzo, dal 5 maggio attiva la procedura online per ottenere il CIR delle locazioni turistiche

REGIONE – La Regione Abruzzo compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi turistici: dal 5 maggio sarà attiva la procedura telematica che permette a cittadini e intermediari immobiliari di ottenere autonomamente il Codice identificativo di riferimento (CIR) per le locazioni turistiche, tramite il Sistema informativo turistico regionale (SITRA).
Per richiedere il codice basterà collegarsi al portale: https://locazioni.abruzzoturismo.it/.
Il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario sottolinea come l’iniziativa rappresenti un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più semplice e accessibile. Grazie all’accesso tramite SPID o CIE, l’utente può registrare l’immobile e ottenere automaticamente il CIR. Per le locazioni in forma imprenditoriale resta obbligatoria la SCIA presso il SUAP comunale prima di procedere online.
Il sistema SITRA consente inoltre di migliorare la raccolta dei dati statistici sui flussi turistici, rafforzando il monitoraggio del settore. Dopo aver ottenuto il CIR regionale, i titolari dovranno richiedere anche il Codice identificativo nazionale (CIN)