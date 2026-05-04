Didacta Italia arriva in Abruzzo: dal 21 al 23 ottobre 2026 a Lanciano Fiera

LANCIANO – Didacta Italia arriva in Abruzzo: la grande fiera dedicata all’innovazione scolastica si terrà dal 21 al 23 ottobre 2026 negli spazi di Lanciano Fiera, come annunciato dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo. Si tratta del quinto spin off nazionale del format di Firenze Fiera, dopo Sicilia, Puglia e Trento, e coinvolgerà l’intero sistema formativo: scuole dell’infanzia, primaria, secondaria, istituti professionali, ITS, università, enti di ricerca e aziende del settore.

Marsilio definisce l’evento una “opportunità unica per l’Abruzzo”, sottolineando come la scelta di ospitare Didacta rafforzi la strategia regionale di attrarre grandi eventi nazionali e consolidare il ruolo dell’Abruzzo come partner affidabile per manifestazioni di rilievo. Santangelo evidenzia invece il valore formativo dell’iniziativa, capace di offrire a docenti, dirigenti e operatori un’occasione concreta di aggiornamento e confronto sui cambiamenti della scuola contemporanea.

Accanto al programma formativo, Didacta Abruzzo proporrà una vasta area espositiva con aziende italiane e internazionali della filiera scolastica: editoria, arredi, architetture, didattica museale, turismo scolastico, educazione ambientale e motoria, ITS, formazione professionale, tecnologie avanzate, robotica e ambienti immersivi.

Il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, conferma la volontà di ampliare la presenza di Didacta sul territorio nazionale, rafforzando il dialogo con le realtà locali e sostenendo lo sviluppo dell’innovazione didattica in tutta Italia.