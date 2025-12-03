Abruzzo, Centri per l’impiego protagonisti nella Giornata della disabilità

REGIONE – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, anche i Centri per l’impiego abruzzesi partecipano al programma promosso da Sviluppo Lavoro Italia, con iniziative dedicate all’inclusione lavorativa. Gli operatori regionali hanno organizzato incontri informativi sulla legge 68/99, che regola l’accesso delle persone con disabilità al mondo del lavoro, e attività per favorire la fruizione dei servizi pubblici.

L’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca ha ribadito l’impegno quotidiano dei Centri per l’impiego nel collegare lavoratori e aziende, garantendo da un lato il diritto all’occupazione e dall’altro il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. Ha ricordato inoltre i dati Istat: in Italia ci sono 2,9 milioni di persone con gravi limitazioni, ma solo il 33,1% è occupato, numeri che richiedono interventi strutturali e continuità di azione.

Le iniziative, che proseguiranno fino al 18 dicembre, comprendono Recruiting Day, seminari e laboratori, tavole rotonde con imprese e associazioni, oltre a Open Day dedicati all’utenza con disabilità. L’obiettivo è trasformare questa ricorrenza in un’occasione di cambiamento, per costruire una società più inclusiva e capace di valorizzare i talenti di tutti.