Abruzzo, finanziati 2,5 milioni per il benessere animale

REGIONE – “Con questo intervento continuiamo a sostenere concretamente le aziende zootecniche abruzzesi, accompagnandole in un percorso di crescita che unisce competitività, innovazione, benessere animale e biosicurezza”.

Così il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta l’approvazione della graduatoria della misura SRD02 del CSR Abruzzo 2023-27, dedicata agli interventi per il benessere animale nelle imprese zootecniche.

Imprudente sottolinea come investire nella qualità degli allevamenti significhi migliorare le condizioni di vita degli animali, valorizzare le produzioni regionali e rilanciare un comparto strategico per l’economia agricola abruzzese. “L’elevato numero di domande presentate dimostra quanto questa misura fosse attesa dal territorio e rappresenta un segnale di fiducia verso le politiche regionali”.

Finanziate 13 imprese per oltre 2,5 milioni di euro

Il Dipartimento Agricoltura ha approvato il finanziamento di 13 imprese zootecniche, che potranno realizzare nuovi spazi e servizi attraverso sistemi di gestione innovativi e di precisione, rendendo più sostenibili gli allevamenti di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi.

Sono stati finanziati 2.531.122,12 euro di investimenti. Al bando hanno partecipato oltre 90 aziende.

In questa prima fase sono risultati finanziabili i progetti con punteggio tra 100 e 80 punti. I contributi – in alcuni casi fino all’80% dell’investimento – sono stati assegnati alle imprese con caratteristiche prioritarie: localizzazione in aree svantaggiate, giovane età del richiedente, certificazioni di qualità e interventi diversificati per il miglioramento del benessere animale.

Imprudente: “Strategia chiara: innovazione e modelli di allevamento sostenibili”

“Dietro questi numeri c’è una strategia precisa: sostenere gli imprenditori che investono nell’innovazione e in modelli di allevamento rispettosi degli animali e dell’ambiente, favorendo la modernizzazione delle aziende e la loro capacità di affrontare le sfide del mercato”, ha aggiunto Imprudente.

Strumento finanziario regionale e tempistiche

Più della metà delle imprese ammesse ha richiesto anche l’accesso allo strumento finanziario regionale, che permette di ottenere un finanziamento a tasso agevolato per coprire la quota privata del cofinanziamento. Per queste domande si attende il completamento dell’istruttoria da parte di FIRA.

Per le imprese che non hanno richiesto lo strumento finanziario, le concessioni saranno rese esecutive entro il 31 luglio 2026, a conferma dell’impegno della Regione nel garantire tempi rapidi e certezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Verso ulteriori risorse per finanziare altre domande

“Il bando ha registrato una partecipazione molto ampia. Per questo stiamo lavorando per individuare ulteriori risorse che consentano di finanziare altre domande utilmente collocate in graduatoria. L’obiettivo è dare risposte concrete a un comparto in sofferenza ma che continua a investire e rappresenta una delle eccellenze dell’agricoltura abruzzese”, conclude Imprudente.