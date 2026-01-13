Abruzzo, pubblicato il bando per indennizzi Blue Tongue

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato oggi il nuovo bando regionale per indennizzi alle aziende ovicaprine colpite dall’epidemia di Blue Tongue, una misura molto attesa dagli allevatori e dai pastori duramente penalizzati dall’emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio zootecnico abruzzese. L’avviso, promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, prevede contributi economici per il ristoro dei capi ovicaprini deceduti, con l’obiettivo di sostenere la continuità produttiva delle aziende e compensare le gravi perdite subite.

Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente ha sottolineato come la Regione abbia mantenuto gli impegni presi, stanziando 400.000 euro per indennizzi pari a 300 euro per ogni capo morto, a supporto di un comparto strategico per l’economia regionale.

Possono presentare domanda tutte le aziende agricole con sede operativa in Abruzzo che nel corso del 2025 abbiano registrato perdite certificate dal Servizio Veterinario della ASL competente. Le istanze possono essere inoltrate dal 13 gennaio fino alle ore 12 del 30 gennaio tramite lo sportello telematico regionale, sezione “Agricoltura”: https://rasportello.regione.abruzzo.it/

Secondo Imprudente, il bando rappresenta “una risposta concreta e tempestiva” alle esigenze del settore zootecnico, garantendo un indennizzo reale e confermando l’attenzione della Regione verso la tutela delle aziende agricole e delle aree interne.