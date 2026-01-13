Abruzzo, aperto l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”: come fare domanda

REGIONE – La Regione Abruzzo apre da lunedì 19 gennaio al 26 gennaio lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi all’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”. Enti del Terzo settore, associazioni sportive e culturali e cooperative sociali possono candidare iniziative rivolte ai cittadini over 65, con l’obiettivo di promuovere partecipazione civica, inclusione sociale e benessere psicofisico.

Secondo l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, si tratta di un avviso innovativo che mette al centro la persona anziana, contrastando l’isolamento e valorizzando competenze ed esperienze maturate nel corso della vita. La Regione sostiene i progetti con finanziamenti compresi tra 30.000 e 50.000 euro, per una durata massima di 12 mesi, grazie a una dotazione complessiva di 3,8 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE+ 2021-2027.

Le linee di intervento previste includono:

Sport e tempo libero: attività motorie, laboratori creativi, iniziative per il benessere psicofisico.

Volontariato e cittadinanza attiva: progetti di vicinato solidale, aiuto reciproco, animazione sociale, piccoli servizi di supporto.

Formazione e inclusione sociale: alfabetizzazione digitale, incontri culturali, laboratori intergenerazionali, valorizzazione dei mestieri tradizionali.

Sostegno psicologico: sportelli di ascolto, counseling individuale e di gruppo, percorsi di prevenzione contro isolamento e truffe agli anziani.

Lo sportello sarà attivo dal 19 gennaio alle ore 9 sul portale regionale: https://rasportello.regione.abruzzo.it/