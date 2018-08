Abruzzo, Anas: lavori di manutenzione sulla statale 690 Avezzano-Sora

L’AQUILA – Proseguono i lavori di manutenzione per il risanamento del piano viabile sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora”. Per consentire gli interventi, lunedì 6 agosto sarà temporaneamente chiuso in direzione Sora il tratto compreso tra lo svincolo di Canistro e lo svincolo di Civitella Roveto, tra le 7:00 e le 19:00. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Canistro e rientro allo svincolo di Civitella Roveto.

Da lunedì 6 a venerdì 10 agosto sarà interessato dagli interventi il tratto in direzione Sora tra lo svincolo di Morino e lo svincolo di Balsorano. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Morino e rientro – segnalato in loco – allo svincolo di Balsorano o allo svincolo Le Rosce, in funzione dell’avanzamento dei lavori.