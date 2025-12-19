Abruzzo: 145 milioni per viabilità e sicurezza

REGIONE – La Regione Abruzzo, attraverso l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis (nella foto), ha ribadito il proprio impegno per la viabilità e la sicurezza delle infrastrutture locali. Dal 2019 è stato avviato un percorso strutturato che ha portato a investimenti significativi:

60 milioni di euro destinati alle quattro Province abruzzesi per la viabilità, più 20 milioni ad ARAP per le strade degli ex Consorzi Industriali.

Negli ultimi tre anni, oltre 28 milioni di euro per infrastrutture e dissesti grazie alla Legge 145/2018, cui si aggiungono 32,3 milioni con l’anticipo FSC21/27.

Ulteriori 4,8 milioni di euro stanziati con leggi regionali per criticità segnalate dai Comuni.

In totale, la Regione ha finanziato con oltre 145 milioni di euro interventi su strade comunali e provinciali, affrontando urgenze e garantendo continuità nella programmazione. La Giunta conferma la volontà di collaborare con Province, Comuni e soggetti attuatori per sostenere le esigenze dei territori.