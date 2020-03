Abbateggio, inaugurazione di una farmacia nel centro storico

ABBATEGGIO – Sabato 7 marzo 2020, alle ore 17:00, ad Abbateggio, in via Garibaldi, nel centro storico del paese, ci sarà l’inaugurazione della Farmacia F.lli Rossano. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e dell’amministrazione comunale per l’apertura di questo punto salute importante non solo per i residenti ma per i cittadini dell’area di Decontra di Scafa, San Valentino in AC, Roccamorice, data l’ubicazione strategica della nuova sede farmaceutica.

A seguito del regolare bando, la società Farmacia F.lli Rossano S.n.c., titolare delle sedi farmaceutiche uniche del Comune di San Valentino in AC e del Comune di Catignano e gestore del dispensario farmaceutico del Comune di Salle, è risultata assegnataria del dispensario farmaceutico sede farmaceutica unica del Comune di Abbateggio (determinazione regionale n. DPF003/117 del 12.12.2019).

Il presidio farmaceutico nel borgo di Abbateggio costituisce un avamposto sanitario per la popolazione fondamentale per la tutela della salute dei cittadini del nostro piccolo paese e sarà ospitata in una sede di proprietà del Comune, per cui il Municipio percepirà un fitto mensile.

All’inaugurazione è stata invitata tutta la cittadinanza e a seguirà ci sarà un piccolo buffet.