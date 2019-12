“A Tutto Folk” a Picciano, programma e gruppi della 2° edizione

L’evento musicale e non solo si terrà il giorno 29 dicembre dalle ore 15 presso il borgo di Picciano in provincia di Pescara: orari e ospiti presenti

PICCIANO – Domenica 29 dicembre dalle ore 15 appuntamento nel borgo di Picciano con “A tutto folk volume 2“.

Il coro folkloristico locale insieme all’assessorato alla cultura della regione Abruzzo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo organizza una manifestazione che ha come finalità la promozione e la conservazione della musica e del folklore, soprattutto abruzzese, da un lato e dall’altro il ritrovamento dello stare insieme, del condividere il poco o il tanto in un clima di serenità e di amicizia vera.

Saranno protagonisti i gruppi musicali “La Tribù”, “I Giovani del Folk”, il “Coro Folkloristico di Picciano”, “L’Associazione Bandistica di Picciano” e, dall’Ucraina, il “Gruppo Vherovana Kalyna”. Lo svolgimento della manifestazione, abbinata al mercatino natalizio, si aprirà con la sfilata lungo le vie del paese dei gruppi musicali e folkloristici e quindi la loro esibizione all’interno di una tensostruttura attrezzata e riscaldata.

PROGRAMMA

dalle ore 15, per le vie del paese (partenza dal monumento dei caduti): sfilata e musica itinerante con esibizione dei gruppi folkloristici

dalle ore 16, piazza Duca degli Abruzzi concerti in piazza (in ambiente riscaldato)

Gruppi partecipanti:

La Tribù

I Giovani del Folk

Gruppo Chervona Kalyna (Ucraina)

Coro Flokloristico di Picciano

Associazione Bandistica Città di Picciano