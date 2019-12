Francavilla al mare, servizi gratuiti per soggetti non autosufficienti

FRANCAVILLA AL MARE – Promosso dal Comune di Francavilla al Mare (Ambito Distrettuale Sociale n. 9 Val di Foro), capofila del progetto, in associazione temporanea di scopo con il Comune di Chieti (capofila dell’ambito distrettuale n. 8), il Comune di Guardiagrele (capofila dell’ambito distrettuale n. 13 Marrucino), la srl Azzurra e l’Associazione Malati Alzheimer Abruzzo.

Prevede la presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e l’assegnazione di voucher a titolo di compartecipazione per servizi a supporto dei caregiver, mira a garantire alle famiglie in condizione di vulnerabilità socio-economica la possibilità di usufruire di servizi e prestazioni, attraverso soggetti erogatori di servizi inseriti in un apposito catalogo.

L’Associazione Erga Omnes, soggetto a catalogo erogatore dei servizi psico-socio-educativi, tramite i volontari professionisti, offre supporto gratuito agli utenti ammessi all’utilizzo dei voucher (soggetti non autosufficienti, maggiorenni o minorenni, disabili e che si trovano in condizione di non autosufficienza):

supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato

assistenza scolastica per studenti con disabilità

supporto psicologico

doposcuola

attività ludico-ricreative

I servizi sono rivolti agli utenti selezionati attraverso apposito avviso pubblico e residenti in uno dei Comuni ricadenti nei tre Ambiti Distrettuali Sociali partner di progetto e nello specifico:

Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia, Villamagna, Vacri, Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina.