Le sagre di gennaio 2020 in Abruzzo

Polenta e cioccolato sono i protagonisti indiscussi delle sagre in programma nei primi giorni dell’anno. Ecco i principali appuntamenti in Regione

Cambia l’anno ma resta immutata la voglia di andare in giro per sagre, alla scoperta di sapori, aromi, tradizioni, ricette. A gennaio le sagre, complice anche il freddo, non sono tantissime, ma in Abruzzo non mancano proposte interessanti che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio o le tradizioni.

Vogliamo segnalarvi alcuni degli eventi che si terranno in Regione nelle prossime settimane, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Venerdì 3 e sabato 4 la Pro Loco di Rocca di Cambio (AQ) organizza la Sagra della polenta: partire dalle ore 19 presso l’ex Asilo Comunale sarà possibile degustare polenta con salsiccia, gnocchetti e fagioli e pizza sfogliata. Da venerdì 3 a domenica 6 Gennaio in Corso Ovidio a Sulmona si svolge la terza edizione di Chocolate Days – Festival del Cioccolato.

Festa del cioccolato, a fine mee, anche a Teramo. Domenica 5 a Opi (AQ), dopo la fiaccolata, polenta e vin brulè per tutti. Il 5 e il 6 a Pettorano sul Gizio (AQ) 58° edizione della Sagra della polenta: per tutti polenta “rognosa” (preparata con farina di mais, olio extravergine di oliva, pancetta, salsicce e formaggio pecorino) e tante altre specialità locali.

Il weekend del 16-17 sarà invece dedicato alle Feste in onore di Sant’Antonio: a Pratola Peligna,Villevallelonga, Caramanico Terme, Pretoro, Ateleta, Ovindoli.

