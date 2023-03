A Roma, l’omaggio al genio di Cesare Zavattini il 29 marzo

Rileggere l’eredità culturale di uno dei padri del neorealismo – autore insieme a Vittorio De Sica di titoli iconici come Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1951) e Umberto D. (1952), con le colonne sonore firmate dall’abruzzese Alessandro Cicognini.

ROMA – Mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 17, nella “Sala Laudato Sì” in Campidoglio A Roma, si terrà la presentazione del volume “Cesare Zavattini e l’eredità culturale tra Italia e Cuba”. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Rosaria Gianni.

L’anno 2022 è stata l’occasione per rileggere il grande contributo che Cesare Zavattini ha offerto al cinema e al mondo della cultura di due Paesi, l’Italia e l’isola di Cuba. In occasione dei centoventi anni dalla nascita dello sceneggiatore-scrittore emiliano, grazie all’appoggio delle principali istituzioni del settore, a cominciare dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC e dell’Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, si è creata un importante gruppo di ricerca internazionale che ha voluto rimarcare non solo i preziosi lasciti culturali di Zavattini ma anche le numerose influenze sulla creatività delle generazioni a lui successive, aspetti che a ben vedere hanno contribuito a incrementare il dialogo tra l’Italia, Europa, e l’America Latina, di cui Cuba è un importante avamposto cinematografico. Ringrazio i colleghi e gli esperti che si sono cimentati in questa impresa – Orio Caldiron, Luciano Castillo, Gianluca della Maggiore, Gualtiero De Santi, Rosanna Scatamacchia, Simone Terzi, Anastasia Valecce –, un lavoro che trova ora finalmente la veste di un importante catalogo arricchito dal significativo contributo iconografico dell’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale – Centro Sperimentale di Cinematografia. Il volume Cesare Zavattini e l’eredità culturale tra Italia e Cuba costituisce un prezioso tassello per mantenere viva l’eredità di un grande intellettuale ponte tra due industrie culturali, ma soprattutto evidenza la centralità della memoria dell’audiovisivo nella società odierna e del domani. Un Paese senza memoria cinematografica, è una realtà che si condanna a guardare al futuro con le lenti sbagliate.

Per la presentazione, è stato realizzato un video con la musica originale firmata dal maestro Davide Cavuti, compositore e direttore del “Centro Studi Nazionale Cicognini”, istituzione intitolata al celebre Alessandro Cicognini che compose le colonne sonore dei capolavori sceneggiati da Cesare Zavattini e diretti da Vittorio De Sica

Sarà presente anche Nicola Borrelli Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura che ha sostenuto tutta l’iniziativa e dichiara: “Compito della Direzione Generale non è solo quello di sostenere e promuovere il cinema nazionale, l’audiovisivo tutto, favorendo giovani talenti e al contempo dando continuità al genio creativo di artisti consolidati. Si fa sempre più importante, infatti, l’impegno nella custodia della memoria culturale del nostro Paese, che permetta di preservare il patrimonio audiovisivo prodotto e di garantire maggiori strumenti documentativi per gli storici”.

Miguel Gotor

Assessore alla Cultura

Giulia Silvia Ghia

Assessora I Municipio Politiche Culturali, Politiche educative, Sport e Politiche Giovanili

Carla Consuelo Fermariello

Presidente XI Commissione Consiliare Permanente – Scuola

Lucia Borgonzoni

Sottosegretario di Stato MIC, Ministero della Cultura

Nicola Borrelli

Direttore Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura

Dario Edoardo Viganò

Presidente Centro Internazionale di Ricerca Catholicism and Audiovisual Studies (CAST)

Università Internazionale Uni Nettuno

Marta Donzelli

Presidente Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia

Mimmo Calopresti

Regista e Autore

Francesco Ranieri Martinotti

Presidente ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici

Anastasia Valecce in collegamento

Docente di Cinema e Letteratura, Università Spelman College, Atlanta

Gianluca della Maggiore

Ricercatore presso Università Telematica Internazionale UniNettuno

Luciano Castillo in collegamento

Direttore della Cineteca di Cuba – Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematogràficos – ICAIC

Maria Rosaria Gianni

Giornalista