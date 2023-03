Teramo, collaborazione tra Ateneo e ETS: firmato protocollo d’intesa

TERAMO – Il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e il presidente di ETS “No Profit per la Scuola” Alessandra Lisciani hanno firmato questa mattina in ateneo un protocollo d’intesa per una collaborazione organica sulle attività di Terza Missione. Si tratta di iniziative finalizzate a rafforzare le relazioni tra il mondo della ricerca, la comunità, la scuola, le istituzioni e le imprese “perché l’incontro e la collaborazione tra questi attori – si legge nel documento – sono necessari alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio”.

Concretamente le due istituzioni potranno realizzare progetti di comunicazione, divulgazione e disseminazione della conoscenza attraverso un rapporto diretto con il territorio e azioni di formazione sul campo, per incentivare e accompagnare la crescita delle nuove generazioni attraverso il trasferimento delle migliori esperienze e competenze su materie di particolare rilevanza, come ad esempio la sostenibilità in senso lato.