A Pratola Peligna (AQ) una nuova squadra ciclistica con numerosi giovani atleti

Si tratta della Prezza Gravity School, nuova società ciclistica specializzata nel downhill

PRATOLA PELIGNA (AQ) – Una nuova realtà sportiva è nata nella Valle Peligna. Si tratta della Prezza Gravity School, nuova società ciclistica nata a Pratola Peligna (AQ) e specializzata nel downhill, specialità che si svolge su percorsi sterrati in discesa variabili tra i 2 e i 7 chilometri.

Caratteristica principale della Prezza Gravity School, che è affiliata al C.O.N.I. e alla Federazione Ciclistica Italiana, è quella di aver coinvolto tanti ragazzi, segno della volontà di puntare sul settore giovanile (categorie giovanissimi, esordienti, allievi e juniores) e alla crescita di futuri campioni, senza trascurare il settore degli amatori.

Il direttivo è composto dal presidente Luca Puglielli, dal presidente onorario Avv. Catia Puglielli, dal vice presidente Rosanna Treviso e dai consiglieri Edoardo Treviso, Giovanni Grilli e Marco Tirimacco. Il direttore sportivo è il prof. Giuseppe Bernardi. Colori sociali sono il nero stellato.

La squadra debutterà ufficialmente la prossima settimana in una gara agonistica in programma a Macerata e a seguire sarà presentata alla città di Pratola Peligna con una cerimonia ufficiale. Alla costituzione del nuovo sodalizio ha partecipato il presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, Fernando Ranalli che ha spiegato l’importanza per la Valle Peligna di avere una società specializzata nel downhill, disciplina in notevole crescita in Italia e soprattutto il fatto di aver subito creato un vivaio di giovani atleti.