Chieti, urbriaco al volante: grave incidente sull’asse attrezzato

Continuano serrati i controlli da parte della Polizia Stradale e del Distaccamento di Lanciano. Ritirate in una sola notte dieci patenti. Un 27enne è stato trovato un tasso alcolico oltre 2.32 g/l: patente ritirata per 1 anno, 10 punti e denuncia all’autorità giudiziaria

CHIETI – Una vera e proprio task force quella messa in campo dagli uomini della Polizia Stradale di Chieti e del Distaccamento di Lanciano coordinati dal Comandante, Commissario Capo Fabio Polichetti, che, nella notte appena trascorsa ha schierato ben 5 pattuglie attuando mirati e specifici controlli lungo le maggiori arterie di Chieti, volti a prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza degli stupefacenti (una delle cause principali di incidenti stradali).

I controlli, hanno permesso di effettuare verifiche capillari e oltre un centinaio le persone sottoposte alla prova dell’etilometro.I risultati emersi sono alquanto preoccupanti e fanno emergere una elevata percentuale di persone (soprattutto giovanissimi dai 20 ai 30 anni) che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Al termine del servizio specifico sono state ritirate, immediatamente sul posto, ben 10 patenti ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilomentro, tra questi ben 7 avevano un tasso alcolico superiore alle 0,80 g/l, con conseguente denuncia penale all’Autorità Giudiziaria. In particolare intorno alle ore 04.30 è stato intimato l’alt ad un’autovettura a bordo della quale si trovava un ragazzo di 27 anni residente nella Provincia di Chieti, agli occhi degli Agenti è subito apparso in evidente stato di ebbrezza, sottoposto alla prova con etilometro è risultato un tasso alcolico di oltre 4 volte il limite consentito dalla legge: 2,32. Severissime le sanzione a cui andrà incontro: sospensione della patente di guida per oltre un anno, perdita di 10 punti dalla patente e denuncia all’Autorità Giudiziaria.

INCIDENTE SULL’ASSE ATTREZZATO

Intorno alle ore 1.30 giungeva la chiamata di un incidente stradale con feriti sull’Asse Attrezzato, sul posto gli Agenti della Stradale si sono ritrovati una Opel Corsa che, in maniera del tutto autonoma, perdeva il controllo andando ad urtare violentemente contro il guard-rail, alla guida un ragazzo residente a Chieti il quale è apparso subito in evidente stato di alterazione alcolica con diversa bottiglie di alcol ritrovate all’interno dell’autovettura. Trasportato in Ospedale verrà sottoposto ai dovuto accertamenti per verificare lo stato di alcolemia e/o l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Controlli serrati della Polizia Stradale continueranno anche nei prossimi giorni e soprattutto nei week end con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale.