A Chieti il meeting giovanile nazionale di atletica leggera “Memorial Luciano Vinciguerra”

La manifestazione avrà luogo oggi allo Stadio Angelini con inizio alle ore 16. Prevista la partecipazione di oltre cinquecento atleti

CHIETI – Si svolgerà sabato 31 agosto allo stadio Angelini di Chieti il meeting giovanile nazionale di atletica leggera “Memorial Luciano Vinciguerra”, atleta teatino indimenticato della nostra città. La manifestazione, organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Chieti e dalla Falco Azzurro Chieti, società sportiva tra le più antiche della nostra nazione e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, è valida per il Campionato Provinciale CSI. Vi parteciperanno oltre cinquecento atleti provenienti anche da diverse regioni del Centro Italia. Le gare avranno inizio alle ore 16.

Programma tecnico e orari

Ore 14,30 – RITROVO

16,00 –

INIZIO GARE

ASTA CAT.: Cadetti/e – Allievi/e – J/S m/f

DISCO CAT.: Cadetti – Allievi – J/S maschili (a seguire femminile)

ALTO CAT.: Cadetti/e

60 m. CAT.: Ragazzi

60 m. CAT.: Ragazze

16,30 – 80 m. CAT.: Cadetti

16,45 – 80 m. CAT.: Cadette

17,00 – 100 m. CAT.: Allievi – Juniores – Seniores maschile

17,15 – 100 m. CAT.: Allieve – Juniores – Seniores femminile

17,30

Giavellotto CAT.: Cadetti – Allievi – Juniores – Seniores maschile

a seguire: CAT.: Cadetti – Allievi – Juniores – Seniores femminile

Lungo CAT.: Ragazzi – Cadetti – Allievi – Master maschile

a seguire: CAT.: Cadetti – Cadetti – Allievi – Master femminile

300 m. CAT.: Cadetti

17,45 – 300 m. CAT.: Cadette

18,00 – 800 m. CAT.: Allievi – Juniores – Seniores maschile

18,15 – 800 m. CAT.: Allievi – Juniores – Seniores femminile

18,30 – 400 m. CAT.: Allievi – Juniores – Seniores maschile

18,40 – 1.000 m. CAT.: Ragazzi/e

18,50 – 1.200 m. siepi CAT.: CADETTI

19,05 – 1.200 m. siepi CAT.: CADETTE

19,20

Marcia Km. 2,00 CAT.: Ragazzi/e

Marcia Km. 3,00 CAT.: Cadetti/e

CRONOMETRAGGIO ELETTRICO

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 di giovedì 29 agosto 2019, tramite l’area riservata (servizi on-line del sito www.fidal.it).

QUOTE: RAGAZZI e CADETTI…………………………….. €. 3,00

RAGAZZI e CADETTI (tesserati CSI )……… €.2,00

ALLIEVI – JUNIORES e ALLIEVI – JUNIORES e

ASSOLUTI……………………………………………. €. 4,00

ALLIEVI – JUNIORES e ASSOLUTI (tesserati CSI

2018/2019)……………………………………………. €. 3,50

Per consentire la più opportuna compilazione delle serie, le iscrizioni dovranno, pena l’esclusione, essere confermate al momento del ritiro delle buste.

Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti 30′ prima della propria gara, tranne che per il salto con l’asta dove dovranno presentarsi 45′ prima.

Alle Società partecipanti non verrà chiesto il pagamento degli atleti iscritti assenti.

PREMI

Saranno premiati i primi tre atleti per categoria nelle gare in programma con medaglie. I vincitori delle gare 1.200 siepi cadetti/e, valide quale trofeo giovanile “Luciano Vinciguerra”, riceveranno inoltre una coppa trofeo.

INFO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Comitato Provinciale Chieti

A.S.D. Falco Azzurro Chieti

Piazza San Giustino 21 – 66100 Chieti

RECAPITI TELEFONICI: 338 6204987 – 348 3689264

E.mail:chieticentrosportivoitaliano@gmail.com

