Abruzzo, boom di adesioni all’avviso per la produzione cinematografica

REGIONE – Sono novantatré i progetti cinematografici presentati in risposta all’avviso “Sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica in Abruzzo”, finanziato con 4 milioni di euro nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027. Un risultato che supera le aspettative e che conferma l’interesse crescente del settore verso le opportunità offerte dalla Regione Abruzzo attraverso la nascente Film Commission.

Per il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, l’ampia partecipazione rappresenta «la testimonianza più evidente della lungimiranza della Regione Abruzzo», che ha scelto di investire su un comparto capace di generare sviluppo, occupazione e promozione territoriale. L’adesione delle case di produzione, osserva Marsilio, dimostra infatti la solidità di un’iniziativa pensata per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese attive nel settore audiovisivo e cinematografico.

Nei prossimi mesi le novantatré richieste di contributo saranno valutate da una Commissione Tecnica di Valutazione, composta da cinque membri: il presidente e il direttore dell’Abruzzo Film Commission, un componente indicato dal presidente della Giunta regionale e due esperti esterni designati dal Dipartimento Sociale–Enti locali–Cultura, responsabile dell’avviso. La commissione analizzerà i progetti sulla base dei criteri previsti dal bando, con particolare attenzione alla qualità delle produzioni, all’impatto sul territorio e alla capacità di generare ricadute economiche e culturali.

L’erogazione dei contributi seguirà un meccanismo in due fasi: 40% come anticipazione e 60% come saldo finale, a conclusione delle attività e previa verifica della documentazione richiesta.

Per l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, la risposta del settore segna «un punto di svolta importante» nel percorso che ha portato alla pubblicazione del primo avviso regionale dedicato al cinema. Un passo che riconosce all’audiovisivo un ruolo strategico nella promozione del territorio e nella valorizzazione dell’identità culturale abruzzese. «L’investimento di 4 milioni di euro – sottolinea Santangelo – è solo l’inizio di un progetto che ha dimostrato di avere le gambe per camminare. La qualità delle proposte arrivate sarà un riferimento per le prossime iniziative che la Regione promuoverà nel settore cinematografico».

L’esito del bando conferma dunque la vitalità del comparto audiovisivo abruzzese e rafforza il percorso avviato dalla Regione per costruire una Film Commission moderna, attrattiva e competitiva, capace di trasformare il potenziale del territorio in produzioni, opportunità e crescita.