8 per 1000 all’edilizia scolastica, Fossacesia sceglie la scuola da candidare

Fossacesia ha scelto di candidare un progetto di riqualificazione della Scuola Elementare in Piazza Fantini

FOSSACESIA – E’ scaduto il 22 dicembre l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione che assegna le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scolastico. “Abbiamo deciso di candidare un progetto di riqualificazione della Scuola Elementare in Piazza Fantini – dichiarano l’Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani e la consigliera con delega all’Istruzione Ester Sara Di Fillipo – richiedendo il contributo massimo erogabile, ovvero la somma di 400mila euro per interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica condivisi nel corso di un incontro, alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con la Dirigente Scolastica, Rosanna D’Aversa, quali la sistemazione dei locali, aule e bagni al piano seminterrato, l’abbattimento delle barriere architettoniche per accedere alla palestra, il ripristino della copertura del tetto per infiltrazioni, rimozione e sostituzione della copertura della scala esterna”.

“Anche la palestra ad uso scolastico in Via 1 Maggio necessita di interventi urgenti sulla copertura – aggiunge il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ma nella scelta del progetto da candidare abbiamo dovuto individuare come richiesto dai criteri del bando, per poter avere un punteggio maggiore in graduatoria, un edificio scolastico vetusto costruito prima del 1970 come appunto la Scuola Elementare. Per la palestra polivalente – conclude il Sindaco – prevediamo per inizio 2022 di utilizzare i fondi statali sulle infrastrutture sociali o per l’efficientamento energetico al fine di restituire alla collettività dei locali idonei utilizzati anche come centro vaccinale dalla Asl”.