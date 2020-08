8 Agosto 2020. “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, in occasione della Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle, ricorda tutti i connazionali caduti sul lavoro in Patria e all’estero.

Il ricordo di eventi drammatici come questo deve mantenere vivi la riflessione e l’impegno di tutte le istituzioni affinché certe tragedie non accadano mai più e tutti i lavoratori siano tutelati nello svolgimento dei loro compiti, senza discriminazione alcuna.