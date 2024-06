78esimo Anniversario della Repubblica a Giulianova [FOTO]

Tradizionale cerimonia in centro storico, consegnati gli attestati alla memoria ed una targa di ringraziamento al giornalista Walter De Berardinis.

GIULIANOVA – Con la tradizionale cerimonia in piazza Caduti 29 febbraio, l’ Amministrazione Comunale ha celebrato oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica nel 78esimo Anniversario della nascita. Erano presenti alle 10, presso la lapide che ricorda le vittime giuliesi della Seconda Guerra Mondiale il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani e il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Francioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante della Compagnia Carabinieri di Giulianova Nicolò Morandi, il comandante della Guardia di Finanza di Giulianova Capitano Massimiliano Cerra, l’ Assistente di Ps della Polizia di Stato di Teramo Guido Del Bove, il Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Teramo Giuseppe Calandrini, Ottavio Di Stanislao dell’Istituto Abruzzese di ricerche Storiche, Edoarda Broccolini, Presidente dell’ANEI, le associazioni combattentistiche d’arma e volontariato.

Alla deposizione della corona d’allora e agli interventi delle autorità è seguita la consegna degli attestati alla memoria. Gabriele Barcaroli, Lidia Leodori, Alberino ed Elide Giampaolo, Vincenzo Staffilano, Marilena Stacchiotti, Ornella Albanese, Claudia Tassoni e Anita Mandolese hanno ritirato i diplomi per i loro congiunti. Al termine della cerimonia, il Vice Sindaco Lidia Albani ha consegnato al coordinatore della manifestazione, il giornalista Walter De Berardinis, una targa ricordo in segno di riconoscenza per il “meticoloso, paziente e appassionato impegno di ricerca storica che ha arricchito sensibilmente il patrimonio documentale della Città di Giulianova”.