Celano, consegnata una copia della Costituzione ai neodicittenni

La consegna della Costituzione Italiana ai 94 neomaggiorenni é avvenuta nel segno della tradizione nella Sala consiliare del Comune

CELANO – In occasione dei 78 anni trascorsi dalla nascita della Repubblica, anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Celano ha consegnato, come consuetudine, la Costituzione Italiana ai neo diciottenni. La cerimonia dall’alto valore e significato si è svolta nella sala consiliare “O. Ranelletti” del Municipio, gremita per l’occasione dai 94 neodiciottenni, accompagnati dalla loro famiglie.

Il programma della manifestazione ha subito una variazione a causa del temporale che si abbattuto su Celano fin dalle prime ore della mattina, costringendo gli organizzatori a spostare la consegna della Costituzione, prevista originariamente nel parco delle Rimembranze, appunto, nella Sala Consiliare cittadina.

La cerimonia di consegna è stata preceduta dalla deposizione in piazza IV Novembre della corona al monumento ai caduti di tutte le guerre. Prima della consegna hanno preso la parola Silvia Morelli, Presidente del Consiglio comunale di Celano, che ha introdotto e spiegato il senso istituzionale della giornata; la rappresentante dell’Avis Eleonora Pestilli che, dopo aver spiegato l’importanza della donazione, ha rivolto un esplicito invito ai giovani a diventare donatori di sangue.

Nel suo intervento il Sindaco Settimio Santilli, rivolgendosi in primis ai giovani, ha affrontato alcuni punti, sottolineando in particolare l’importanza della conoscenza come strumento essenziale per la crescita individuale e collettiva di una società. Si è rivolto con parole di profondo apprezzamento alle famiglie, sottolineando come a Celano non siano presenti fenomeni di rilievo e questo, come ha esplicitamente sottolineato il Sindaco, è merito soprattutto dell’educazione e per i sani valori trasmessi ai loro figli dalle loro famiglie.

In chiusura il Sindaco ha indirizzato ai giovani i migliori auspici per un futuro pieno di successi, a prescindere dalla strada che ognuno di essi deciderà di intraprendere.