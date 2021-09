55ª Stagione Concertistica della Società del Teatro e Musica: programma

PESCARA – Dopo la forzata sospensione di un anno la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” ha predisposto un cartellone di altissimo livello con 28 concerti in abbonamento e 2 balletti per la 55ª Stagione Concertistica che, come di consueto, si svolgerà da ottobre a marzo al Teatro Massimo, con alcuni tra i più importanti artisti e orchestre di primo piano del panorama musi- cale attuale: una prestigiosa Stagione da incorniciare per un ulteriore salto di qualità.

Ad aprire la Stagione l’8 ottobre al Teatro Massimo sarà Uto Ughi, uno dei più famosi artisti internazionali. Seguiranno altri grandi solisti quali Viktoria Mullova, Ramin Bahrami con Guido Rimonda, Richard Galliano, Dave Holland, John Scofield.

Fra i Solisti va poi evidenziata la presenza di alcuni pianisti vincitori dei più prestigiosi concor- si internazionali quali Emanuil Ivanov (Premio Busoni 2019), Claire Huangci (Premio Geza Anda 2019), Davide Cabassi (Premio Van Cliburn).

Di grande rilevanza sono l’Omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita – che avrà come protagonisti Laura Morante con l’Ensemble Lumière, Richard Galliano, il più grande solista vivente di bandoneon e il Balletto di Roma con una produzione speciale “Astor, un secolo di tango” – e i Progetti Speciali con la “Gershwin Suite”, un progetto multimediale del Quartetto di Marco Guidolotti con voce recitante che racconterà la vita del celebre compo- sitore americano con filmati inediti, Sergio Bini in arte Bustric con il Duo pianistico Biondi- Brunialti in “Pinocchio, libero tutti”, il progetto Six Pianos and Dancers ed infine “Yves

Montand, un italiano a Parigi” con Gennaro Cannavacciuolo.

La 21ª edizione di Jazz ‘n Fall, interamente dedicata al Charlie Parker Centennial con la par- tecipazione del Duo Dave Holland-John Scofield, del Trio di Philip Catherine che giungerà dal Belgio in esclusiva italiana, la poderosa Saxes Machine di Bruno Biriaco e il Duo pianistico Dado Moroni e Danny Grisset, che presenteranno la loro YardBird Suite for pianos: A Parker Celebration.

Nutrita, come di consueto, la sezione dedicata a Orchestre e Complessi che annovera, fra le altre, la presenza dell’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione di Kiev, l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Quartetto di Venezia, il Roma Tre Ensemble, l’EsTrio, lo zArt Quartet recente vincitore del Premio Dragoni 2019 di Milano, il Cuarteto Latinoamercano e il National Chamber Ensemble di Kiev.

La Stagione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda l’assegnazione dei posti, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina, il pos- sesso del green pass, l’obbligo di prenotazione per l’accesso ai nostri uffici.

E’ attiva anche l’infoline dedicata al numero: 375 7420898