5° Trofeo Villa Marchesa: gara esordienti e allievi a Sant’Egidio alla Vibrata

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – La complessa macchina organizzativa dell’Area 259 è oramai pronta ai nastri di partenza per accogliere esordienti e allievi, ed avviare ufficialmente la quinta edizione del Trofeo Villa Marchesa-Bar Residence nell’omonimo quartiere di Sant’Egidio alla Vibrata.

Quello di domenica 10 luglio è un momento di partecipazione collettiva a favore dello sport delle due ruote e la mobilitazione di un quartiere della cittadina santegidiese verso una classica giovanile che sta assumendo una sua fisionomia per continuare a farla crescere nel tempo. Il tutto grazie alla spinta morale e materiale degli organizzatori capitanati da Silvio Cappelli, condividendo gli sforzi con l’amministrazione comunale di Sant’Egidio alla Vibrata, lo staff del Bar Residence, l’Associazione “Progetto Futuro Insieme”, la Fonte Collina Studio Latini, l’AbMol Eventi e il Bike Abruzzo Academy.

Ragazzi in gara su un anello di 3 chilometri che sarà ripetuto 11 volte (il via alle 10:00) compreso giro turistico) al mattino dagli esordienti uomini, dalle donne esordienti e dalle donne allieve in partenza unica. Pomeriggio dedicato alla categoria allievi con 18 giri compreso quello turistico e via fissato alle 15:30).

Con l’assegnazione del titolo provinciale FCI Teramo sia per gli esordienti che per gli allievi, grazie all’omonimo comitato presieduto da Maurizia Corradetti, queste le squadre partecipanti per un totale di 149 iscritti: Team Go Fast, Pedale Rossoblu Truentum, Asd Moreno Di Biase, Polisportiva Pennese, Pedale Teate, Frecce Azzurre Sambuceto (Abruzzo), OP Bike, Rinascita, Pedale Chiaravallese, SC Potentia Rinascita, Stampi Italia-Civitanova Bike Academy, Recanati Marinelli Cantarini, Pedale Rossoblu Picenum, Associazione Ciclistica Recanati, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci (Marche), Il Pirata Official Team, Piesse Cycling Team, Velosport Ferentino Cycling Team, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Team Logistica Ambientale, Team Coratti (Lazio), Mary J Sweet Angel, Team Cesaro (Campania), Team Go Fast Puglia, Asd 1D+ 1 Dente in Più (Puglia), UC Città di Castello, UC Foligno (Umbria) e Pedale Castellano (Emilia Romagna).